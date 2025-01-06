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財新12月服務業PMI升至52.2 創7個月高 新出口訂單近兩年低

財新公布，2024年12月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52.2，較11月回升0.7個百分點，為2024年6月來最高，顯示服務業經營活動加速擴張。綜合PMI回落0.9個百分點至51.4，見3個月低。內需推動下，12月新訂單指數為近五個月來最高。但新出口訂單則跌穿50，為近兩年低。企業信心明顯走弱。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年12月，製造業和服務業生產增加，需求增速近四個月來首次快於供給。但製造業及服務業就業均下降，物價水準整體較低迷，市場樂觀預期同樣趨弱。自9月底以來的系列存量政策和增量政策組合效應持續釋放，積極變化增多，國民經濟運作總體平穩，全年經濟社會發展主要目標可望順利實現。但同時，12月財新中國製造業PMI部分分項指數趨弱，前期政策刺激效果的持續性與有效性仍需進一步觀察。 2025年，外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應事先準備及時回應。此外，後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。

報告內文：

先前公布的2024年12月財新中國製造業PMI下降1.0個百分點至50.5，仍位於擴張區間但擴張速度放緩。主要受製造業擴張速度放緩的拖累，當月財新中國綜合PMI回落0.9個百分點至51.4。

國家統計局近期公布的數據顯示，2024年12月製造業PMI下行0.2個百分點至50.1，服務業PMI則大幅上升1.9個百分點至52.0；服務業景氣上升的帶動大於製造業擴張放緩的拖累，綜合PMI產出指數走高1.4個百分點至52.2。

從財新中國服務業PMI分項數據看，2024年12月供需擴張速度微升，其中新訂單指數為近五個月來最高。但需求增加主要靠內需拉動，外需則陷入收縮狀態，新出口訂單指數為2023年8月來首次跌至臨界點以下，且為近兩年低點。樣本企業反映，海外客戶對中國服務業的興趣減弱。

儘管供需持續擴張，服務業就業情况卻出現惡化，12月就業指數為近四個月來首次降至收縮區間。受訪企業反映，員工離職和企業裁員共同導致用工數量下降。新訂單持續湧入，但企業人手萎縮，導致當月積壓工作量增加，相應指數在擴張區間升至下半年以來最高。

隨著原料價格及用工成本增加，12月投入品價格指數從上月僅略高於榮枯線位置小幅上升，但仍為年內較低水準。企業選擇提升售價以消化成本負擔，當月銷售物價指數升至擴張區間。

服務業企業對市場前景仍樂觀預期，但信心明顯走弱。 12月經營預期指數在擴張區間高點回落，降至歷史較低位置。一些企業認為，新業務品類推出，業務拓展力道加大，疊加政策扶持，有助於2025年推動銷售增長。但也有部分企業對競爭加劇和國際貿易前景感到擔憂。

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