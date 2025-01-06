Danny Suwanapruti等策略師在報告中稱，「我們預計政策當局將允許人民幣貶值以應對關稅影響，這是支持國內經濟增長而採取的金融環境寬鬆計劃的一部分」，「不過，與此同時，鑒於外部需求和美元儲備的強勁開局，我們預計人民幣不會出現無序或斷斷續續的走貶，從而危及國內信心並加劇資本外流壓力」。

高盛稱，中國可能是特朗普貿易戰2.0的首要目標，「在我們的基線預期情景中，預計對中國出口的關稅將實際提高20個百分點，而且預計加徵關稅措施將在特朗普政府執政初期發生」，人民幣料將進一步貶值以應對這些措施，而且美國經濟增長和股市走強也會是影響因素。

高盛預計，在岸人民幣將在3個月內迅速貶值至7.40，然後在6個月和12個月內向7.50趨平。與此同時，與2018-19年的情况相比，現在對於財政和貨幣政策反應的關注將會更大，而不僅僅是匯率變化。

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