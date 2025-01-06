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強積金去年人均賺2.15萬元　錄8.82%回報創4年高

積金評級公布，12月份強積金虧損約 0.81%，去年全年錄得約8.82%的回報，為2020年以來的最佳年度。按強積金全年投資收益約1,024億元計算，即475萬名強積金成員每人平均約21,500元。

計入12月份供款後，強積金總資產預計將達到約1.29萬億元，為強積金推出以來第四高的總資產值，相當於每名成員平均賬戶結餘約27.15萬元。

積金評級表示，2024年投資焦點包括香港及中國股票基金結束3年連跌，以及美國股票基金連續第二年錄得升幅超過20%。雖然香港及中國股票基金是強積金最重要的資產類別，但目前焦點正轉向美國候任總統特朗普的就職典禮。

展望2025年，將面臨貿易保護主義及放寬管制，而這些言論已普及至美國股市，因此，偏向美國股票的投資組合對強積金成員可能會受到影響，而多元化投資組合可以減低不確定性，積金局推出的預設投資策略（DIS）基金，仍然是積金評級投資選擇建議的首選。

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