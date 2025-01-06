港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌1.35點子至4.13649%，是2024年11月25日後最低，當日報4.13077%。對上一次連跌4日是2024年11月6日，當日拆息報4.02631%。
港元現報7.7739元升值47點子，曾貶值最多15點子，報7.7801元，亦曾升值最多50點子，報7.7736元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.72億元，與上日相同。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.36點子至4%，是2024年12月17日後最低；1星期HIBOR跌5.83點子至3.99571%，是2024年12月9日後最低；2星期HIBOR跌5.48點子至3.99571%，是2024年12月9日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.46點子至4.12655%，是2024年9月26日後最低；6個月期HIBOR跌1.85點子至4.12845%，是2024年12月6日後最低；12個月期HIBOR升0.29點子至4.1431%，是1月2日後最高。
美元指數現報108.845貶值0.107點或0.1%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8102%，連續2日擴闊，利差是2024年11月25日後最闊，當日差距為-0.8294%。
對上一次連續2日擴闊，是2024年12月06日，當日利差報-0.6498%。
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