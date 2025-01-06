moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打推出網上結構性產品平台

渣打香港公布，近日推出全新網上結構性產品平台，渣打優先私人理財及優先理財客戶現可透過手機應用程式SC Mobile直接購買股票掛鈎投資及結構性票據產品，隨時隨地按市場變化，靈活配置投資組合，省卻於分行購買產品的時間。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示，「渣打香港致力為客戶提供多元化的投資產品，協助他們捕捉全球投資機遇。隨著聯儲局開始減息，內地推出刺激經濟的方案，股市反彈，富裕客戶更願意投資具風險的產品，以獲取較高的潛在回報。渣打客戶對結構性產品的需求明顯增加，去年首十一個月，股票掛鈎投資及結構性票據產品的銷售額按年增加接近8成。數碼投資工具成為大趨勢，我們推出的網上結構性產品平台，賦予客戶更多自主權，讓客戶可以快捷清晰地掌握產品特色及回報」。

其他報道

上證半日跌0.15% 深成升0.19%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 3個月息見3個月低

HKVAX伙勝利證券推進RWA和代幣化領域發展

強積金去年人均賺2.15萬元　錄8.82%回報創4年高

高盛：在岸人民幣或迅速貶值 以應對美國關稅措施衝擊

龍光：與若干境外債權人就境外債整體重組條款達成一致

高盛削亞股目標 增持中國 減持香港

人行據報將在港新發離岸人幣央票 規模遠超過去單次最大發行規模

優必選曾反彈12% 再有董事承諾一年禁售持股

財新12月服務業PMI升至52.2 創7個月高 新出口訂單近兩年低

在岸人民幣貶值 續見逾一年最弱 內地金融時報「央行明確釋放穩匯率信號」

A股三大指數獨創板指高開 人行今淨回籠750億人幣

恒指高開88點 科指升0.67% 續低於10天線 申洲、京東升2%

12月本港PMI降至51.1 第四季增長較前數季好轉 今年開局或延續放緩趨勢

港股ADR升84點 夜期高水67點 美期跌亞股個別發展

泛遠國際63萬美元購美國清關服務供應商30%權益

易生活控股：召開罷免董事大會之人 已非公司股東 續停牌

北水增持工行 減持協鑫科技