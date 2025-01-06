渣打香港公布，近日推出全新網上結構性產品平台，渣打優先私人理財及優先理財客戶現可透過手機應用程式SC Mobile直接購買股票掛鈎投資及結構性票據產品，隨時隨地按市場變化，靈活配置投資組合，省卻於分行購買產品的時間。
渣打香港財富方案業務主管何文俊表示，「渣打香港致力為客戶提供多元化的投資產品，協助他們捕捉全球投資機遇。隨著聯儲局開始減息，內地推出刺激經濟的方案，股市反彈，富裕客戶更願意投資具風險的產品，以獲取較高的潛在回報。渣打客戶對結構性產品的需求明顯增加，去年首十一個月，股票掛鈎投資及結構性票據產品的銷售額按年增加接近8成。數碼投資工具成為大趨勢，我們推出的網上結構性產品平台，賦予客戶更多自主權，讓客戶可以快捷清晰地掌握產品特色及回報」。
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