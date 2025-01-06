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恒指半日跌53點 科指跌0.01% 低於10天線 農夫山泉、東方甄選跌3%

財新PMI顯示12月中國服務業活動擴張速度為5月以來最快，在岸人民幣貶值續見逾一年最弱，A股反覆，港股先升後跌。亞股個別發展現，日股復市下跌，收購美國鋼鐵案遭拜登否決的日本製鐵一度跌2.3%，台股、韓股則上升。

恒指今早高開88點，高位升91點，低位跌112點，高低波幅204點。上升股份比例為22.12%，下跌為31%，無升跌為46.87%。

恒指半日跌53點或0.27%，報19706點，大市成交金額707億元；國指跌10點或0.14%，報7149點。恒生科技指數收報4402點，跌0.01%。

藍籌股成交金額286.68億元，佔大市成交40.54%；科指成份股成交金額181.4億元，佔大市成交25.65%；國指成份股成交金額259.92億元，佔大市成交36.76%。

24隻雙櫃台股，總成交0.21億元人民幣，相當於約0.22億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.29%，至92.77億元，佔大市成交13.12%。牛熊證成交金額49.43億元，增加0.06%；窩輪成交金額43.33億元，減少8.83%。

藍籌36隻升，41隻下跌，6隻無升跌。信義光能（0968）升5.02%，收報3.14元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌3.42%，收報32.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報37元，升5.26%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.18元，跌3.58%。

恒指續低於10天線(19873.67點)。科指續低於10天線(4451.99點)。

北水南下合計淨流入33.12億元，較上日減少64.27%，連續第12日流入，累計流入755.3億元，對上一次連續12日淨流入是11月29日。北水本月累計流入190.92億元，按月減少80%。

龍光（3380）：與若干境外債權人就境外債整體重組條款達成一致。收報1元，跌1.96%。

優必選（9880）曾反彈12% 再有董事承諾一年禁售持股。收報52元，升12.31%。

泛遠國際（2516）63萬美元購美國清關服務供應商30%權益。收報0.85元，升10.39%。

吉利汽車（0175）據報年內將推出「超醇電混」新車。收報14.3元，升0.85%。

萬科企業（2202）去年銷售額大減1301億人幣。收報5.01元，跌1.57%。

盈健醫療（1419）以3885萬元收購祐德牙醫診所75%股權。收報0.79元，無升跌。

聯華超市（0980）1億人幣租上海物業開超市。收報0.365元，無升跌。

萬物雲（2602）斥2.3億人幣全購購物業管理商中洲物業。收報20.1元，升0.6%。

非凡領越（0933）私有化堡獅龍今發股東通函，獨立財顧認為公平合理籲支持。收報0.57元，無升跌。

卓越教育（3978）未來3年派息比率擬由50%升至70%。創52周高，見4.24元，收報4.08元，升8.51%。

澳門郵電局：數碼通（0315）澳門客戶已全過渡至澳門電訊。收報4.09元，跌0.49%。

廣汽集團（2238）上月銷量升9%，去年銷量200萬輛跌20%。收報3.11元，跌1.27%。

信利國際（0732）終止分拆業務到內地上市。收報1.15元，升0.88%。

鄭家純增持周大福珠寶（1929）10萬股，新世界股價今年首跌破5元大關。收報6.58元，跌0.45%。

世茂服務（0875）8316萬人幣購世路源環境33%股權，成全資附屬。收報1.31元，跌6.43%。

平安資管增持工行（1398）。收報4.91元，升0.41%。

包浩斯（0483）首3財季同店銷售按年增長2%，上季增長10%。收報0.235元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見3.7元，收報3.63元，升8.04%；達力普控股（1921）創上市新高，見9.48元，收報9.48元，升4.64%；康耐特光學（2276）創上市新高，見27.2元，收報26.8元，升7.63%；經緯天地（2477）創上市新高，見6.69元，收報6.42元，升0.16%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見35元，收報34.6元，升1.76%；健康之路（2587）創上市新高，見14.7元，收報14.5元，升12.93%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143.5元，收報1142.9元，跌0.04%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1052.55元，收報1052.55元，升0.31%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1082.7元，收報1082.35元，跌0.03%；恒生標普五百（3195）創上市新高，見10元，收報9.295元，升0.81%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8415.3元，收報8415.3元，升0.22%；湯臣集團（0258）創52周高，見3.28元，收報3.06元，跌3.47%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.6元，收報2.58元，無升跌；中視金橋（0623）創52周高，見1.61元，收報1.58元，升5.33%；東吳水泥（0695）創52周高，見2.9元，收報2.7元，跌4.59%；位元堂（0897）創52周高，見0.315元，收報0.31元，升24%；國際資源（1051）創52周高，見3.15元，收報3.06元，升1.32%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.94元，無升跌；港亞控股（1723）創52周高，見0.46元，收報0.46元，升3.37%；依波路（1856）創52周高，見2.03元，收報1.8元，升0.56%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見2.44元，收報2.44元，升17.31%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見36.85元，收報36.55元，升0.83%。

破底股方面

29隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.03元，收報7.08元，跌1.94%；晨鳴紙業（1812）低見1.18元，收報1.18元，跌1.67%；新世界發展（0017）低見4.91元，收報5元，升1.01%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.12元，收報0.123元，跌6.82%；第七大道（0797）低見0.83元，收報0.83元，跌25.23%；麗豐控股（1125）低見1.05元，收報1.05元，跌4.55%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見4.09元，收報4.17元，跌3.7%；力高集團（1622）低見0.187元，收報0.188元，跌6.47%；百威亞太（1876）低見7.03元，收報7.08元，跌1.94%；鳳凰衛視（2008）低見1.3元，收報1.3元，跌3.7%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.98元，收報5.99元，跌0.33%；綠景中國地產（0095）低見0.38元，收報0.385元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；信德集團（0242）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；陸氏集團（越南）（0366）低見0.7元，收報0.72元，跌2.7%；香港興業國際（0480）低見0.83元，收報0.85元，跌1.16%；金源發展國際實業（0677）低見0.375元，收報0.375元，跌1.32%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.02元，跌4.76%；華聯國際（0969）低見0.08元，收報0.08元，跌6.98%；恒安國際（1044）低見21.4元，收報21.5元，跌1.6%。

異動股

上升異動股，包括，融科控股（2323）收報0.026元，升30%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.445元，升25.35%；位元堂（0897）創52周高，見0.315元，收報0.31元，升24%；中國健康科技集團（1069）收報0.043元，升22.86%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見2.44元，收報2.44元，升17.31%；新石文化（1740）收報0.093元，升16.25%；新明中國（2699）收報0.015元，升15.38%；百信國際（0574）收報0.054元，升14.89%；瑞強集團（8427）創52周高，見27元，收報26.3元，升14.6%；中國水業集團（1129）收報0.4元，升14.29%；維信金科（2003）收報2.23元，升13.78%。

下跌異動股，包括，第七大道（0797）創上市新低，見0.83元，收報0.83元，跌25.23%；吉盛集團控股（8133）收報0.315元，跌22.22%；國茂控股（8428）收報0.5元，跌20.63%；錦藝集團控股（0565）收報1.02元，跌20.31%；迪諾斯環保（1452）收報0.064元，跌20%；時時服務（8181）收報0.08元，跌17.53%；世紀陽光（0509）收報0.275元，跌16.67%；德信服務（2215）創上市新低，見0.81元，收報0.81元，跌16.49%；奇士達（6918）創上市新低，見0.113元，收報0.121元，跌15.97%。

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