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華潤建材科技委任景世青為主席

華潤建材科技（1313）公布，自2025年1月6日起委任景世青為董事局主席、戰略與投資委員會主席及提名委員會主席，且不再擔任總裁；委任謝驥為總裁、執行董事及戰略與投資委員會成員；及顏碧蘭不再擔任提名委員會主席，但仍繼續擔任提名委員會成員。

現年43歲的景世青在2021年5月加入華潤建材科技，並自2023年4月起獲委任為華潤建材科技執行董事；他在2003年7月加入華潤集團。

52歲的謝驥則自1993年加入華潤集團，自2024年8月至2025年1月為華潤(集團)有限 公司戰略管理部副總經理，他又曾在2001年10月至2024年8月任職於華潤置地（1109），曾任副總裁、高級副總裁、執行董事、首席戰略官職務，負責華潤置地有限公司戰略及投資。

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