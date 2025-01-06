另外，公司已重啟石梯養豬場營運，於2025年預期將就銷售自養生豬取得收益。2022年年度業績公告已就石梯養豬場暫停運營計提減值3.28億元人民幣(下同)。因石梯養豬場重啟運營後而可望就此作出部分撥回。

另外，公司接獲主席兼控股股東蔡晨陽及三名其他債權人作出的承諾，自同意將債務總額3995.91萬元的還款期延長至2028年1月3日，有關債務即時起將不再入賬為流動負債；及同意將其債務轉化為公司股份，惟須待股東及監管機構批准後方可作實。

另外，公司六名現任董事（包括蔡晨陽）及兩名前任董事簽署承諾函，放棄公司結欠彼等的薪酬總額799.30萬元。

截至2023年12月31日，集團接獲政府補助1282萬元，以政府補助資質建設的基礎設施尚未投入運營，該等款項入賬作為遞延收入。預計上述遞延收入將在基礎設施投入營運時（預計將為2025年）入賬為已變現收入。

基於上述最新發展情況，公司預期受建銀債務重組完成等上述正面業務發展帶動，將由截至2023年12月31日的流動負債淨額人民幣7.5億元逐漸改善為淨資產狀態。

其他報道

山高新能源：獲批山西省50MW風電項目

恒指半日跌53點 科指跌0.01% 低於10天線 農夫山泉、東方甄選跌3%

渣打推出網上結構性產品平台

上證半日跌0.15% 深成升0.19%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 3個月息見3個月低

HKVAX伙勝利證券推進RWA和代幣化領域發展

強積金去年人均賺2.15萬元 錄8.82%回報創4年高

高盛：在岸人民幣或迅速貶值 以應對美國關稅措施衝擊

龍光：與若干境外債權人就境外債整體重組條款達成一致

高盛削亞股目標 增持中國 減持香港

人行據報將在港新發離岸人幣央票 規模遠超過去單次最大發行規模