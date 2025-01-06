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普甜食品：建銀債務重組完成等 料轉為淨資產狀態

普甜食品（1699）公布，就建銀債務重組一事，張震、梁立權已提供2800萬元託管指示副本，將於取得復牌批准後向建銀發放託管資金。於發放託管資金後，建銀債務重組將告完成，而張震將成為建銀債務的唯一所有人。張震將認購不超過25%的公司經擴大已發行股份，代價為全額建銀債務。於經審核2023年年度業績中，建銀債務於2023年12月31日入賬為淨負債6.8億元，其於建銀債務重組完成後不再作為負債。續停牌。

另外，公司已重啟石梯養豬場營運，於2025年預期將就銷售自養生豬取得收益。2022年年度業績公告已就石梯養豬場暫停運營計提減值3.28億元人民幣(下同)。因石梯養豬場重啟運營後而可望就此作出部分撥回。

另外，公司接獲主席兼控股股東蔡晨陽及三名其他債權人作出的承諾，自同意將債務總額3995.91萬元的還款期延長至2028年1月3日，有關債務即時起將不再入賬為流動負債；及同意將其債務轉化為公司股份，惟須待股東及監管機構批准後方可作實。

另外，公司六名現任董事（包括蔡晨陽）及兩名前任董事簽署承諾函，放棄公司結欠彼等的薪酬總額799.30萬元。

截至2023年12月31日，集團接獲政府補助1282萬元，以政府補助資質建設的基礎設施尚未投入運營，該等款項入賬作為遞延收入。預計上述遞延收入將在基礎設施投入營運時（預計將為2025年）入賬為已變現收入。

基於上述最新發展情況，公司預期受建銀債務重組完成等上述正面業務發展帶動，將由截至2023年12月31日的流動負債淨額人民幣7.5億元逐漸改善為淨資產狀態。

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