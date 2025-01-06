植田和男表示，「我們的立場是，如果經濟和通脹狀況持續改善，我們將提高政策利率，以調整貨幣政策的寬鬆程度」。

植田和男重申現有立場，對於下次加息的時間點保持開放態度，稱這將取決於經濟、通脹和金融狀況。

日本央行定於1月23-24日舉行下一次政策會議。在這之前，植田和男沒有計劃中的公開講話安排，不過副行長冰見野良三定於1月14日發表講話並舉行新聞發布會。這場活動勢將引發密切關注，以尋找有關1月加息的進一步線索。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.36%，是2024年12月31日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.42%。貶值至4.9275，是1月2日4.9236後最弱。現報4.9297，貶值0.32%。

每美元兌日圓曾升值最多0.36%，升值至157.83日圓，是1月2日157.85日圓後最強。現報157.66日圓，升值0.25%。

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