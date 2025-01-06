張建泰表示，考慮到美國關稅威脅迫在眉睫以及國債與國債收益率差距拉大，現階段人民幣貶值趨勢難以扭轉，而央行的外匯政策指引則是控制貶值步伐和節奏的工具。

此外，2024年底人民幣籃子組成的調整可能預示著央行對人民幣兌美元貶值的容忍度更高。中國外匯交易中心調整人民幣籃子權重，其中澳門幣權重調整為0.11%。值得注意的是，CFETS下調了G3貨幣的權重，即美元(-0.56%)、歐元(-0.18%)、日圓(-0.38%)和韓元(-0.68%)在籃子中的權重。回顧近幾年，美元在人民幣籃子中的多元化趨勢持續，美元權重從2021年末的19.88%下降至2024年末的18.9%。同時，一些新興市場貨幣的權重被上調，例如港元（+0.49%）、澳元（+0.47%）、盧布（+0.3%）。

張建泰表示，當當局旨在維持人民幣籃子大體穩定時，人行可能會容忍人民幣兌美元和其他主要貨幣有更大的貶值空間。

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