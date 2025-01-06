潘國光指出，市傳今年內地經濟定為5%左右，意味內地即將出台的財政措施，其力度會較大。美股方面，潘國光認為料今年美股將不能複製去年的升幅，認為美股升跌波幅將介乎15至20%內。而他從值博率預計，他認為今年港股的值博率六成，較美股的五成為高。

潘國光續指，他預料特朗普上場後，地緣政治為全球接下來5年最大的變數。於港股板塊方面看好油股，另他亦看好消費股及軍工股，前者因內地支援經濟措施出台，將利好消費股。後者則因地緣政治升溫下，內地將保護軍工、國安有關的股份。

潘國光亦預料，美國將於今年3月、6月、9月減息，每次減息0.25厘，他料通脹預期見頂後，美聯儲官員的言論，將於2月開始轉鴿。

港息方面，他表示目前本港存款利率為0.25厘，認為今年其將減至零，而最優惠利率（P）由5.25厘減至5厘，完成後存款利率及P今年內沒有下調空間。港元拆息（HIBOR）方面假設今年美國減兩次息，他認為1個月HIBOR有機會回落至3.75厘，若減3次則有機會降至3.5厘水平。

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