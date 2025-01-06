恒指今早高開88點，高位升91點，低位跌132點，高低波幅224點。上升股份比例為26.56%，下跌為36.3%，無升跌為37.13%。

恒指收市跌71點或0.36%，報19688點，大市成交金額1216億元，較上日減少24.15%，是12月31日745.21億元成交後最少；國指跌23點或0.33%，報7135點。恒生科技指數收報4395點，跌0.18%。

藍籌股成交金額534.57億元，佔大市成交43.96%；科指成份股成交金額320.71億元，佔大市成交26.37%；國指成份股成交金額471.29億元，佔大市成交38.75%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.87%，至101.66億元，佔大市成交8.35%。牛熊證成交金額54.59億元，增加10.5%；窩輪成交金額47.06億元，減少0.97%。

藍籌31隻升，41隻下跌，11隻無升跌。信義光能（0968）升5.02%，收報3.14元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌3.74%，收報23.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，14隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報36.55元，升3.98%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.68元，跌6.56%。

恒指續低於10天線(19871.83點)。科指續低於10天線(4451.22點)。

北水南下合計淨流入51.24億元，較上日減少44.73%，是12月23日後新低當日為26.49億元。北水連續第12日流入，累計流入773.41億元，對上一次連續12日淨流入是11月29日。北水本月累計流入209.04億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.67%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見19627.84點，是1月2日19542.98點後最低。收市報19688.29點，是1月2日後收市新低，當日報19623.32點。第1日陰燭。

科指曾跌最多0.59%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。低見4377.26點，是1月3日4337.98點後最低。收市報4395.08點，是1月2日後收市新低，當日報4357.53點。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.59%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見7117.37點，是1月3日7087.58點後最低。收市報7135.48點，是1月2日後收市新低，當日報7090.56點。第1日陰燭。

中國流感病毒陽性率持續上升

歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見3.6元，收報3.44元，升9.55%。

國藥（1099）收報21.05元，升1.2%。

和黃醫藥（0013）收報24.55元，升5.59%。

山東新華製藥股份（0719）收報6.36元，升6.18%。

啤酒及酒館股下跌

潤啤（0291）收報23.15元，跌3.74%。

百威（1876）創上市新低，見7元，收報7.01元，跌2.91%。

青島啤酒股份（0168）收報53.55元，跌0.28%。

海倫司（9869）收報2.25元，跌4.66%。

火鍋股

海底撈（6862）收報14.94元，跌2.61%。

九毛九（9922）收報3.11元，跌1.58%。

呷哺呷哺（0520）收報0.97元，跌3%。

午後消息股表現

小鵬（9868）與福士在中國合作建設超快充網絡。收報46.2元，升3.36%。

國泰航空（0293）旗下香港快運2024年載客增四成至600萬人次 創新高。收報9.6元，升0.84%。

耀才（1428）推「轉倉」優惠 最高可達100股騰訊。收報2.2元，跌0.9%。

華潤建材（1313）科技委任景世青為主席。收報1.5元，跌1.96%。

山高新能源（1250）：獲批山西省50MW風電項目。收報1.76元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

龍光（3380）：與若干境外債權人就境外債整體重組條款達成一致。收報1元，跌1.96%。

優必選（9880）曾反彈12% 再有董事承諾一年禁售持股。收報51.2元，升10.58%。

泛遠國際（2516）63萬美元購美國清關服務供應商30%權益。收報0.95元，升23.38%。

吉利汽車（0175）據報年內將推出「超醇電混」新車。收報14.2元，升0.14%。

萬科企業（2202）去年銷售額大減1301億人幣。收報5.03元，跌1.18%。

盈健醫療（1419）以3885萬元收購祐德牙醫診所75%股權。收報0.78元，跌1.27%。

聯華超市（0980）1億人幣租上海物業開超市。收報0.37元，升1.37%。

萬物雲（2602）斥2.3億人幣全購購物業管理商中洲物業。收報20.25元，升1.35%。

非凡領越（0933）私有化堡獅龍今發股東通函，獨立財顧認為公平合理籲支持。收報0.57元，無升跌。

卓越教育（3978）未來3年派息比率擬由50%升至70%。創52周高，見4.24元，收報4元，升6.38%。

澳門郵電局：數碼通（0315）澳門客戶已全過渡至澳門電訊。收報4.12元，升0.24%。

廣汽集團（2238）上月銷量升9%，去年銷量200萬輛跌20%。收報3.11元，跌1.27%。

信利國際（0732）終止分拆業務到內地上市。收報1.16元，升1.75%。

鄭家純增持周大福珠寶（1929）10萬股，新世界股價今年首跌破5元大關。收報6.65元，升0.61%。

世茂服務（0875）8316萬人幣購世路源環境33%股權，成全資附屬。收報1.38元，跌1.43%。

平安資管增持工行（1398）。收報4.89元，無升跌。

包浩斯（0483）首3財季同店銷售按年增長2%，上季增長10%。收報0.226元，跌3.83%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見3.77元，收報3.77元，升12.2%；達力普控股（1921）創上市新高，見10.5元，收報9.35元，升3.2%；康耐特光學（2276）創上市新高，見27.2元，收報26.9元，升8.03%；經緯天地（2477）創上市新高，見6.7元，收報6.54元，升2.03%；智雲國際控股（8521）創上市新高，見0.99元，收報0.93元，升2.2%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見35元，收報34.35元，升1.03%；健康之路（2587）創上市新高，見14.7元，收報14.66元，升14.17%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143.5元，收報1143元，跌0.03%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1052.55元，收報1052.55元，升0.31%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1082.7元，收報1082.3元，跌0.03%；恒生標普五百（3195）創上市新高，見10元，收報9.32元，升1.08%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8415.3元，收報8415.3元，升0.22%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見573.75元，收報573.75元，升0.13%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.55元，收報19.55元，升0.26%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1081.05元，收報1081.05元，升0.06%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見134.9元，收報134.9元，升0.45%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1079.25元，收報1079.25元，升0.18%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1051.2元，收報1051.2元，升0%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7932.5元，收報7932.5元，升0.01%；湯臣集團（0258）創52周高，見3.28元，收報3.03元，跌4.42%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.6元，收報2.6元，升0.78%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；中視金橋（0623）創52周高，見1.62元，收報1.61元，升7.33%；東吳水泥（0695）創52周高，見2.9元，收報2.84元，升0.35%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.36元，收報0.36元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.315元，收報0.305元，升22%；國際資源（1051）創52周高，見3.15元，收報3.06元，升1.32%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.94元，無升跌；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見3.6元，收報3.44元，升9.55%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見36.85元，收報36.3元，升0.14%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7元，收報7.01元，跌2.91%；晨鳴紙業（1812）低見1.16元，收報1.18元，跌1.67%；新世界發展（0017）低見4.91元，收報4.93元，跌0.4%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.115元，收報0.127元，跌3.79%；瑞浦蘭鈞（0666）低見10.5元，收報10.58元，跌2.04%；第七大道（0797）低見0.83元，收報0.9元，跌18.92%；中教控股（0839）低見3.14元，收報3.15元，跌2.78%；麗豐控股（1125）低見1.05元，收報1.05元，跌4.55%；知行汽車科技（1274）低見13.96元，收報14.34元，升0.14%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見4.09元，收報4.17元，跌3.7%。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.47元，收報1.47元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.98元，收報5.99元，跌0.33%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.375元，收報0.375元，跌2.6%；佳寧娜（0126）低見0.17元，收報0.17元，跌5.56%；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.42元，收報0.46元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；信德集團（0242）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；東建國際（0329）低見0.25元，收報0.26元，跌5.45%。

異動股

上升異動股，包括，融科控股（2323）收報0.026元，升30%；維信金科（2003）收報2.49元，升27.04%；中華銀科技（0515）收報0.061元，升24.49%；泛遠國際（2516）收報0.95元，升23.38%；雄岸科技（1647）收報0.088元，升22.22%；位元堂（0897）創52周高，見0.315元，收報0.305元，升22%；奧園健康（3662）收報0.59元，升21.65%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.13元，升19.27%；永豐集團控股（1549）收報0.099元，升17.86%；K W NELSON GP（8411）收報0.08元，升17.65%。

下跌異動股，包括，宏強控股（8262）收報0.049元，跌22.22%；奇士達（6918）創上市新低，見0.106元，收報0.113元，跌21.53%；資本界金控（0204）收報0.085元，跌19.05%；第七大道（0797）創上市新低，見0.83元，收報0.9元，跌18.92%；開達集團（0180）收報0.29元，跌18.31%；世紀陽光（0509）收報0.27元，跌18.18%；中國三迪（0910）收報0.028元，跌17.65%；中基長壽科學（0767）收報0.182元，跌17.27%；今海醫療科技（2225）收報1.35元，跌16.67%；德信服務（2215）創上市新低，見0.81元，收報0.81元，跌16.49%。

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