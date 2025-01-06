文章日期：2025年1月6日 17:51
信利國際（0732）公告，於2024年12月未經審核綜合營業淨額約為15.17億元，按年減少約3.6%。去年全年綜合營業淨額約為177.8億元，則較2023年重列增加約14.1%。
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