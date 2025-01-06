區內股權資本市場承銷費用為37億美元，按年降36%，創2013年以來最低。債務資本市場費用則按年增長5%，達121億美元；銀團貸款費用按年下降13%，至23億美元。已完成併購交易諮詢服務費用估計22億美元，按年降24%。中信集團在亞太地區（不含日本）收總費用中位居榜首，總計11億美元，佔亞太地區投資銀行費用總額的5.5%。

至於亞太地區（不含日本）的併購交易方面，去年錄得7341億美元，按年增長4.6%。宣布的交易數量則按年下降8.2%。目標亞太地區併購交易額達6107億美元，較去年增長0.9%。從價值上看，區內大部分併購活動集中在金融業，佔比16.3%，交易額達1193億美元，按年增長23.6%。高科技行業交易數量最多，市場份額為13.2%，交易額達968億美元，同比增長16.3%。

在股票資本市場（ECM）方面，倫交所交易商情指，亞太地區（不含日本）的股權及相關發行總籌資額達1909億美元，按年下降11.9%，為2013年以來最低水平。印度的股票資本市場活動創歷史新高，市場份額達37.9%，其次是中國，佔比31.2%。首次公開募股（IPO）跌至十多年來最低，籌資452億美元，同比下降33.1%，IPO數量下降12%。亞太地區IPO佔全球IPO籌資額的40%。後續發行籌資也跌至11年來的最低水平，籌資額1166億美元，按年下降4.0%。可轉換債券籌資291億美元，同比增長4.8%，但數量則下降51.7%。花旗集團在亞太區ECM承銷排名中榜首，市場份額為7.3%，相關籌資額為139.7億美元。

至於債券資本市場（DCM），亞太區去年本土發行人籌資達4.4萬億美元，按年增長11.4%，創歷史新高；發行數量也按年增長10.9%。中國佔亞太地區債券籌資額的81.7%，達3.6萬億美元，按年增長11%。政府與機構債券發行佔份額43.7%，籌資額達1.9萬億美元，同比增長5.6%。中信集團在區內發行的債券承銷中領先，市場份額為6.3%，相關籌資額為2797億美元。

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