moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

倫交所交易商情：亞太區投行去年收費按年減11%至203億美元

倫敦證券交易所集團交易商情（LSEG Deals Intelligence）發布《2024年亞太區（除日本）投資銀行費用報告》顯示，亞太地區（不含日本）去年產生的投資銀行費用估計達203億美元，較去年下降11%，成為自2019年以來費用最低年度。在2024年全球總費用中，亞太地區（不含日本）佔比17%。

區內股權資本市場承銷費用為37億美元，按年降36%，創2013年以來最低。債務資本市場費用則按年增長5%，達121億美元；銀團貸款費用按年下降13%，至23億美元。已完成併購交易諮詢服務費用估計22億美元，按年降24%。中信集團在亞太地區（不含日本）收總費用中位居榜首，總計11億美元，佔亞太地區投資銀行費用總額的5.5%。

至於亞太地區（不含日本）的併購交易方面，去年錄得7341億美元，按年增長4.6%。宣布的交易數量則按年下降8.2%。目標亞太地區併購交易額達6107億美元，較去年增長0.9%。從價值上看，區內大部分併購活動集中在金融業，佔比16.3%，交易額達1193億美元，按年增長23.6%。高科技行業交易數量最多，市場份額為13.2%，交易額達968億美元，同比增長16.3%。

在股票資本市場（ECM）方面，倫交所交易商情指，亞太地區（不含日本）的股權及相關發行總籌資額達1909億美元，按年下降11.9%，為2013年以來最低水平。印度的股票資本市場活動創歷史新高，市場份額達37.9%，其次是中國，佔比31.2%。首次公開募股（IPO）跌至十多年來最低，籌資452億美元，同比下降33.1%，IPO數量下降12%。亞太地區IPO佔全球IPO籌資額的40%。後續發行籌資也跌至11年來的最低水平，籌資額1166億美元，按年下降4.0%。可轉換債券籌資291億美元，同比增長4.8%，但數量則下降51.7%。花旗集團在亞太區ECM承銷排名中榜首，市場份額為7.3%，相關籌資額為139.7億美元。

 

至於債券資本市場（DCM），亞太區去年本土發行人籌資達4.4萬億美元，按年增長11.4%，創歷史新高；發行數量也按年增長10.9%。中國佔亞太地區債券籌資額的81.7%，達3.6萬億美元，按年增長11%。政府與機構債券發行佔份額43.7%，籌資額達1.9萬億美元，同比增長5.6%。中信集團在區內發行的債券承銷中領先，市場份額為6.3%，相關籌資額為2797億美元。

其他報道

中國食品慶立軍辭董事總經理 展在中接任

龍記集團：上年度淨虧損收窄至不多於1500萬元

融創中國據報境內債務重組尚待部分債券持有人首肯 今股價曾插近18%

中國利郎：LILANZ零售全年、第四季均錄得中單位數增長

渣打香港前保險經理陳嘉謙因欺詐遭終身釘牌

全日沽空金額減32% 盈富沽空減64%

滬深交易所據報要求部分基金限制股票賣出

恒指收市跌71點 科指跌0.18% 成交跌至1216億 北水流入兩周最少

富邦銀行料今年上半年恒指最高升至23,500點

小鵬與福士在中國合作建設超快充網絡

瑞穗：人民幣貶值趨勢難以扭轉

滬深兩市成交僅1.06萬億創逾3個月低 三大指數齊低收

中資大行據報沽美元 撐人民幣匯價

巴克萊：人行強硬態度料難維持 人民幣未來幾周將偏弱

高盛下調聯儲局減息幅度預測 不再認為金價年底會升至3000美元

植田和男重申經濟若持續改善將會加息

香港快運2024年載客增四成至600萬人次 創新高