美團核心本地商業CEO王莆中形容，2024年精緻餐飲行業喜憂參半、猶如「冰與火之歌」，中餐表現仍強勁，西餐及日式料理就發展受壓；一線城市增長放緩，不過二線以下城市保持增長，消費力由大城市轉到二線以下城市，2024年二、三線城市的精緻餐飲門店數量按年增長近30%。

王莆中認為，消費者的價值觀有所改變，以往更多是炫耀式消費，現時餐飲行業更注重品質，願意為最好的食材、出品及環境付款。他表示，黑珍珠幫助餐飲行業發展，一方面是發展更多下沉城市；另一方面是開拓海外市場，激發中外美食交流。

美團副總裁、到店餐飲事業部總經理魏巍指出，由數據來看，精緻餐飲的線上流量保持穩定，線上訪問人數按年升2%，不過消費者更追求「質價比」，人均消費500元（人民幣、下同）的餐飲門店數增長兩成；500至1000元、1000至2000元及2000元以上的餐飲門店則按年跌12%、12%及29%。

他續稱，精緻餐飲下沉化趨勢是非常明顯，黑珍珠大部分產業向二線城市以下發展，認為需求本身沒有變化，但承接需求的方式要有改變，很多品牌以行動力保持經營穩定性。

魏巍表示，精緻餐飲「線上化」變得愈加重要，更多年輕人習慣在線上完成精緻餐飲消費決策，去年黑珍珠榜單餐廳的在線交易率已達64%，95後、00後佔比已達到28.6%，較2023年同期增長8.5個百分點，成為不可忽視的主力消費群體。

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