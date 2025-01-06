上市約一年的經緯天地今日收報6.54元，升2%，全日成交2160萬股。按今日收市價計，即配股價較市價折讓31%。

截至今日，經緯天地集團實益擁有2.55億股股份，佔公司已發行股本總額的51%。經緯天地集團的已發行股份分別由麗朝有限公司、Cheer Partners Limited、金和控 股有限公司、Dazzling Power Limited及Diamond Skyline Limited擁有51.5%、37.5%、5%、 4%及2%，而上述公司則分別由執行董事兼董事會主賈正屹、非執行董事林啟豪、執行董事馮文瀚、叢斌及副總經理兼財務總監陳申茂全資擁有。

據經緯天地集團所知及所信，恆峰國際為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，從事投資控股，唯一董事及控股股東為浙江恒峰國際創始人及行政總裁錢峰雷。恆峰國際其他股東亦包括阿里巴巴（9988）合伙人及前螞蟻金服行政總裁胡曉明、銀泰集團創始人及董事長沈國軍、新浪集團董事長及CEO曹國偉、美圖（1357）前董事長及執行董事蔡文胜等。

出售事項預期將於2025年1月17日或之前或經緯天地集團與恆峰國際可能書面協定的有關其他日期完成。

交易完成後並假設股權架構及已發行股份概無其他變動，經緯天地集團擁有的股份數 目將由2.55億股減少至1.55億股（佔公司已發行股本的31.1%），而經緯天地集團仍為公司控股股東，而錢峰雷為首的投資者將成為持有公司19.9%的主要股東。

經緯天地去年1月掛牌，當時招股價為1元。

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