彭博報道指，圍繞新世界發展（0017）的認沽期權數量創出歷來新高，反映交易員對該股看淡。根據該股的看淡相對看好期權比例已升至3，為2018年11月以來高位，並成為全港眾股份中，看淡期權比例最高的股份。
新世界在上周五股價曾經跌穿5元，今日開市一度重返5元以上，最高見5.02元，但是始終弱勢難改，全日收報低見4.93元。其股價更連跌六日，亦連續兩日收低於5元以下，在過去六日累計跌幅達8.36%。
新世界的股票期貨現貨月合約全日錄得5張合約成交，造價跌0.8%，低見4.91元，較股票造價低水還要0.2元，未平倉合約增至43張。至於與新世界相關的股票期權，現貨月及三月份認沽期權均最低於4元水平錄得成交，分別有54份及10份合約成交，期權造價分別為0.05元及0.25元。
至於窩輪市場方面，與新世界相關的8隻窩輪全部為認購輪，全部處於價外水平，最深價外幅度的匯豐新世界10月到期行使價10.9元的認購輪（26319），價外幅度達121.1%，現價低見0.035元，街貨量尚餘821萬份。
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