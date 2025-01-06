然而，這份禁售承諾實際是優必選的股權激勵計劃下「直接激勵持股平台」的「深圳市進化論（有限合夥）」有股東沽貨後始作出。

據聯交所股權披露顯示，「深圳市進化論」分別在去年12月30日、31日及今年1月2日沽出158.565萬股、78.92萬元及35.12萬股，平均價分別為66.1965元、57.8724元及53.8071元，分別藉此套現1.05億元、4567.29萬元及1889.71萬元，合計套現近1.7億元。

翻查去年底解除一致行動人的公告，以及熊友軍、王琳及趙國群作出禁售承諾的公告中，王琳作為「深圳市進化論」的普通合伙人，亦被視為在深圳進化論持有的587.928萬股內資股及3372萬H股擁有權益﹔但由其個人實益擁有的內資股262.188萬股及H股558萬股並無變動，故沽貨人士相信為公司其他股東或員工。

同樣，熊友軍在公司持股仍維持在解除一致行動人協議前的內資股及H股合計829.0743萬股﹔至於趙國群在解除協議時持有近246.9657萬股，則在上周日微降至245.1657萬股，減少約1.8萬股。

計及主席周劍早在解除一致行動人協議時披露作出禁售承諾12個月，公司目前已有四名董事及股東承諾近一年不售股，現時亦暫未知餘下的董事包括非執董夏佐全及其他股東會否進一步減持。而優必選則指三名董事及股東承諾禁售的事宜不會對集團的運營有任何重大不利影響。

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