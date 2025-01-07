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美息升、息差擴闊 金龍指數1個月低 道指跌25點 騰訊ADR跌7.8%

美債息個別發展，10年期債息創8個月高，息差擴闊，美2年期10年期債息差逾兩年半最闊。金龍指數1個月低。道指下跌，標指、納指連升兩日，創一周高。科技股推動標普500指數兩連漲。英偉達飈升，投資者對CEO黃仁勳的演講寄予厚望。包括英偉達、美光和AMD等晶片頭部企業在內的費城半導體指數上漲2.8%，創下兩周來最大單日漲幅。美國候任總統特朗普否認有關他正考慮收窄關稅計劃的報道，稱相關政策不會縮水。特朗普表示，他可能會與習近平相處得很好，但中國正在「壓榨」美國，美中關係必須是雙向的。

其他消息方面，聯儲局理事Cook表示，決策者可以對進一步減息更加謹慎，因勞動力市場強勁且近期通脹數據不穩。個股方面，高通公司推出可運行人工智能軟件的新型個人電腦晶片；五角大樓將騰訊（0700）、寧德時代等上百家中國公司列入軍事企業名單，曠視科技等6家中國公司被從名單移除，騰訊ADR曾跌9.8%，創近三個月最大跌幅，收市跌7.8%，該公司回應稱五角大樓此舉「顯然是一個錯誤」。萬洲國際子公司史密斯菲爾德已提交在美IPO文件，計劃在納斯達克上市。

道瓊斯工業平均指數收跌25點，跌幅0.06%，報42706點。標普500指數收漲32點，升幅0.56%，報5975點。納斯達克綜合指數收漲243點，或1.24%，報19864點。

Honeywell跌2.11%，報221.74美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累29點，而英偉達升3.43%，報149.43元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報245元，升0.67%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報196.87元，升2.64%，亞馬遜(美：AMZN)收市報227.61元，升1.52%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報630.2元，升4.22%，英偉達(美：NVDA)收市報149.43元，升3.43%，微軟(美：MSFT)收市報427.85元，升1.06%，Tesla (美：TSLA)收市報411.05元，升0.14%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.96%，報513點。德國DAX指數收漲1.56%，報20216點；法國CAC 40指數漲2.25%，報7445點；英國富時100指數收漲0.32%，報8249點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.16%，報6645點。

美國2年期債息曾跌最多0.83%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.93%。低見4.2433厘，是1月3日4.2247厘後最低。收市報4.2745厘，是1月2日後收市新低，當日報4.2395厘。

美國10年期債息曾升最多0.97%，是2024年12月31日後最大升幅，當日升幅為1.2%。高見4.6422厘，是2024年5月2日4.6491厘後最高。收市報4.63厘，是2024年4月30日後收市新高，當日報4.6798厘。連升2日，累計升0.071厘，對上一次連升2日是1月1日。

美2年期10年期債息差曾擴闊至37.004基點，是2022年5月11日37.052基點後最闊。收市報35.134基點，是2022年5月10日後最闊，當日報37.436基點。

美3個月10年期債息差曾擴闊至33.809基點，是2024年12月27日33.828基點後最闊。收市報32.591基點，是2024年12月27日後收市最闊，當日報33.366基點。連續4日擴闊，累計8.426基點，對上一次連續4日擴闊是2024年12月10日。

金龍指數曾跌最多1.26%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見6638.04點，是2024年11月29日6625.86點後最低。今日收市報6645.14點，是2024年11月26日後收市新低，當日報6475.55點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.28%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.87%。低見42611.16點，是1月3日42436.92點後最低。收市報42706.56點，是1月2日後收市新低，當日報42392.27點。第1日陰燭。

標指曾升最多1.32%，是1月3日後最大升幅，當日升幅為1.38%。高見6021.04點，是2024年12月26日6049.75點後最高。收市報5975.38點，是2024年12月26日後收市新高，當日報6037.59點。連升2日，累計升106.83點，對上一次連升2日是2024年12月23日。第1日陰燭。

納指曾升最多1.97%，是2024年12月20日後最大升幅，當日升幅為1.99%。高見20007.95點，是2024年12月26日20070.08點後最高。收市報19864.98點，是2024年12月26日後收市新高，當日報20020.36點。連升2日，累計升584.19點，對上一次連升2日是2024年12月23日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年12月23日。

 

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