個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌7.82%，折合報381.04元；阿里巴巴（9988）跌0.02%，折合報83.11元；美團（3690）跌1.91%，折合報151.37元；匯控（0005）升0.4%，折合報76.61元；建行（0939）跌0.06%，折合報6.01元。

道期現升0.032%；標期現升0.06%；納期現升0.09%。日本東證指數現升0.32%；韓國KOSPI指數現升1.17%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.3%。

VIX指數隔晚跌0.55%或0.09點，報16.04點。

紐油現跌0.33%或0.25美元，報73.31美元；布油現跌0.27%或0.2美元，報76.3美元；金價現跌0.12%或3.27美元，報2633.2美元；LME 銅期貨隔晚升1.42%或126.5美元，報9003美元。比特幣現升0.67%或690.71美元，報102352.59美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.628厘。

今日焦點股份可留意：

五角大樓將騰訊（0700）等百間中國公司列入軍事企業名單，騰訊ADR曾跌9.8%，收市跌7.8%，騰訊回應稱此舉「顯然是一個錯誤」。

富力（2777）與力量發展取消海口土地交易，改5.65億人幣代價轉售秦皇島項目。

優必選（9880）「直接激勵持股平台」股東連日沽貨，套現近1.7億元。

新世界（0017）認沽期權數量看淡比例創歷來新高認沽期權低見4元成交。

經緯天地（2477）大股東折讓三成售股予錢峰雷為首等商界人士，涉19.9%股權套現逾4億。

美團（3690）發布2025黑珍珠榜，二三線城市精緻餐飲門店數增近三成。

信利國際（0732）2024年營業額增長14%，上月跌3.6%。

中國食品（0506）慶立軍辭董事總經理，展在中接任。

龍記集團（0255）：上年度淨虧損收窄至不多於1500萬元。

融創中國（1918）據報境內債務重組尚待部分債券持有人首肯，今股價曾插近18%。

中國利郎（1234）：LILANZ零售全年、第四季均錄得中單位數增長。

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