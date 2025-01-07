騰訊回應稱，「騰訊被列入這份名單顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會」。

騰訊ADR曾跌最多9.84%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為9.99%。低見47.94美元，是2024年9月13日47.72美元後最低。收市跌7.82%，報49.01美元，是2024年9月18日後收市新低，當日報48.4美元。持有騰訊約四分之一股份的Prosus NV也重挫6.8%。

寧德時代同樣表示，美國將其加入該清單是錯誤之舉。該公司在一份聲明中說，它不從事與軍事相關的活動，且是一家私人創設公司並於2018年上市。道通智能暫未回覆在非工作時段發送的置評請求。

美國國防部指出，上榜企業有權要求其重新評估。當天的文件顯示，曠視科技和中國海防等6家公司被移出了這一清單。