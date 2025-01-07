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恒指低開186點 下試100天線 科指跌0.9% 騰訊跌7% 見3個月最大跌幅及4個月低

恒指今早低開186點或0.95%，報19501點，大市成交金額52億元；國指今早低開65點或0.93%，報7069點。恒生科技指數開市報4352點，跌0.97%。上升股份比例為5.23%，下跌為6.25%，無升跌為88.51%。

藍籌4隻升，54隻下跌，25隻無升跌。神華（1088） 升0.3%，報33元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌7.03%，報380.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，15隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）開市報18.64元，升2.42%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報380.6元，跌7.03%。

恒指下試100天線(19442.62點)。科指續低於10天線(4442.53點)。

騰訊（0700）、商湯 被美國國防部列入中國軍事企業名單開市報380.6元，跌7.03%，是2024年10月8日後最大跌幅，及是2024年9月19日376.6元後最低。

商湯（0020）開市報1.31元，跌1.5%。

富力（2777）與力量發展取消海口土地交易，改5.65億人幣代價轉售秦皇島項目。無成交，報1.26元。

優必選（9880）「直接激勵持股平台」股東連日沽貨，套現近1.7億元。開市報51.35元，升0.29%。

新世界（0017）認沽期權數量看淡比例創歷來新高認沽期權低見4元成交。平上市低位4.91元，開市報4.91元，跌0.41%。

經緯天地（2477）大股東折讓三成售股予錢峰雷為首等商界人士，涉19.9%股權套現逾4億。開市報6.6元，升0.92%。

美團（3690）發布2025黑珍珠榜，二三線城市精緻餐飲門店數增近三成。開市報150.7元，無升跌。

信利國際（0732）2024年營業額增長14%，上月跌3.6%。無成交，報1.16元。

中國食品（0506）慶立軍辭董事總經理，展在中接任。無成交，報2.48元。

龍記集團（0255）：上年度淨虧損收窄至不多於1500萬元。無成交，報1.09元。

融創中國（1918）據報境內債務重組尚待部分債券持有人首肯，今股價曾插近18%。開市報1.87元，跌2.09%。

中國利郎（1234）：LILANZ零售全年、第四季均錄得中單位數增長。無成交，報3.82元。

破頂股表現

破頂股包括，位元堂（0897）創52周高，見0.325元，開市報0.325元，升6.56%；志道國際（1220）創52周高，見0.135元，開市報0.135元，升14.41%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見24.45元，開市報24.45元，升2.09%。

破底股方面

創上市新低，包括十月稻田（9676）低見5.71元，開市報5.71元，跌0.35%。

創52周低，包括，綠景中國地產（0095）低見0.375元，開市報0.375元，無升跌；佳寧娜（0126）低見0.16元，開市報0.16元，跌5.88%。

異動股

上升異動股，包括，志道國際（1220）創52周高，見0.135元，開市報0.135元，升14.41%；中國供應鏈產業（3708）開市報0.017元，升13.33%；百信國際（0574）開市報0.059元，升11.32%；中國智能健康（0348）開市報0.193元，升9.66%；裕承科金（0279）開市報0.041元，升7.89%；文化傳信（0343）開市報0.196元，升7.1%；位元堂（0897）創52周高，見0.325元，開市報0.325元，升6.56%；朸濬國際（1355）開市報0.21元，升6.06%；創夢天地（1119）開市報1.81元，升5.85%；夢金園（2585）開市報14.22元，升5.18%；博雅互動（0434）開市報5.5元，升5.16%。

下跌異動股，包括，天譽置業（0059）開市報0.012元，跌7.69%；名創優品（9896）開市報47.3元，跌7.35%；移卡（9923）開市報10.3元，跌7.21%；騰訊（0700）開市報380.6元，跌7.03%；安領國際（1410）開市報0.19元，跌6.4%；佳寧娜（0126）見52周低0.16元，開市報0.16元，跌5.88%。

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