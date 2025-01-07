恒指今早低開186點或0.95%，報19501點，大市成交金額52億元；國指今早低開65點或0.93%，報7069點。恒生科技指數開市報4352點，跌0.97%。上升股份比例為5.23%，下跌為6.25%，無升跌為88.51%。