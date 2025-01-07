所得款項淨額的50%用於海外門店網絡擴展、供應鏈優化與發展、品牌建設及推廣、額外海外營運資金及其他一般公司用途；及另50%用於根據其股份購回計劃不時購買普通股及╱或美國存託股份（「美國存託股」，每股相當於四股股份）。公司相信，這些舉措將通過支持增長與擴展、提升運營效率以及展示對公司業務基本面的信心與對股東回報最大化的承諾，進一步提升公司長期價值。

就期權方面，下限看漲期權初始股票掛鈎證券行使價為每股8.2822美元（相當於64.395港元），較上日港股溢價26.1%。上限認股權證上限行使價為每股13.1317美元（相當於102.10港元），較上日溢價100%，可予發行的上限股份總數為6640.74萬股，佔公司已發行及流通在外股份總數的約5.31%。

公司指，一般而言，看漲期權價差交易預期可減少公司股份的潛在攤薄及抵銷證券持有人兌換證券時公司須支付的超出證券本金金額之現金款項。這將使公司具有更大的財務靈活性，並於證券存續期間將公司對市場波動的風險敞口降至預先釐定的範圍。

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