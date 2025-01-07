另外，巴克萊將日本央行加息時間預期從1月推後至3月。巴克萊表示，由於圍繞國內外政策的不確定性，巴克萊預計日本央行將在今年3月和10月加息，此前預期為1月和7月。

巴克萊指，日本央行最近的溝通表明「央行對日圓疲軟的擔憂已較6月至7月減弱」，「日本國內政策似乎愈來愈不穩定，這表明隨著對2025財年預算的審議進入緊要關頭，日本央行也可能對提早加息猶豫不決」，而且在央行1月份會議召開之際，美國候任總統特朗普對日本提出的任何要求也可能讓形勢不明朗。

巴克萊也推遲了第二次加息的預期，因為日本經濟將需要時間來評估第一次加息的影響，而且隨著日本首相的支持率繼續下降，在7月參議院選舉前後加息也變得愈來愈困難。

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