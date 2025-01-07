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港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止4連跌

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連跌，升3.84點子至4.17488%，是1月2日後最高，當日報4.18292%。對上一次終止4連跌是2024年12月16日，當日拆息報4.47274%。

港元現報7.7736元升值17點子，曾貶值最多3點子，報7.7756元，亦曾升值最多32點子，報7.7721元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.72億元，與上日相同，總結餘是1月3日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升12.49點子至4.12488%，是1月2日後最高；1星期HIBOR升6.1點子至4.05667%，是1月2日後最高；2星期HIBOR升6.38點子至4.05952%，是1月2日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.8點子至4.14452%，是1月3日後最高；6個月期HIBOR升2.65點子至4.15494%，是1月2日後最高；12個月期HIBOR升1.4點子至4.15708%，是2024年12月31日後最高。

美元指數現報108.351升值0.094點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8102%，連續2日擴闊，利差是2024年11月25日後最闊，當日差距為-0.8294%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年12月06日，當日利差報-0.6498%。

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