政府今日（7日）宣布更新「新資本投資者入境計劃」的措拖，包括放寬有關淨資產審查及計算的規定，以及申請人透過全資擁有的合資格私人公司的投資亦可計入合資格投資金額內。措施將於今年3月1日起生效。
財經事務及庫務局長許正宇表示，相信新措施可鼓勵更多投資者參與，也能與家族辦公室的稅務寬減制度產生協同效應，推動香港家族辦公室業務的發展。
「新資本投資者入境計劃」於去年3月1日推行至今，首10個月接獲查詢近7000宗，接獲申請逾800宗，已獲核實符合淨資產規定的申請733宗(即申請人已證明在遞交申請前兩年擁有不少於3000萬港元的淨資產)，已獲核實符合投資規定的申請240宗(即申請人已在6個月限期內完成在港3000萬港元投資)，預計可為香港帶來的投資金額逾240億元。
政府表示，自3月1日起，申請人只須證明提出淨資產審查申請前6個月內擁有市值不少於3000萬港元淨值的淨資產或淨資本；於計算淨資產規定時，申請人與其家庭成員共同擁有的淨資產或淨資本當中，由申請人絕對實益擁有的份額會獲考慮。
此外，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，將可計入該計劃的合資格投資金額內，政府盼此優化措施將為「新資本投資者入境計劃」與在港設立家族辦公室兩者之間帶來協同效應。
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