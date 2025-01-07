財經事務及庫務局長許正宇表示，相信新措施可鼓勵更多投資者參與，也能與家族辦公室的稅務寬減制度產生協同效應，推動香港家族辦公室業務的發展。

「新資本投資者入境計劃」於去年3月1日推行至今，首10個月接獲查詢近7000宗，接獲申請逾800宗，已獲核實符合淨資產規定的申請733宗(即申請人已證明在遞交申請前兩年擁有不少於3000萬港元的淨資產)，已獲核實符合投資規定的申請240宗(即申請人已在6個月限期內完成在港3000萬港元投資)，預計可為香港帶來的投資金額逾240億元。

政府表示，自3月1日起，申請人只須證明提出淨資產審查申請前6個月內擁有市值不少於3000萬港元淨值的淨資產或淨資本；於計算淨資產規定時，申請人與其家庭成員共同擁有的淨資產或淨資本當中，由申請人絕對實益擁有的份額會獲考慮。

此外，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，將可計入該計劃的合資格投資金額內，政府盼此優化措施將為「新資本投資者入境計劃」與在港設立家族辦公室兩者之間帶來協同效應。

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