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恒指半日跌379點 跌穿100天線 騰訊跌6.7%

美國將騰訊（0700）等公司列入中國軍事企業名單，騰訊急挫，加上憂慮特朗普關稅政策，拖累港股氣氛，恒指低開186點後，曾跌逾400點，半日收市跌1.9%，國指更跌2.1%，跑輸區內市場，A股跌不足0.4%，日韓台股上升。恒指跌穿100天線，伙科指齊見去年11月27日後新低，國指則為去年12月3日後新低。騰訊低開7.03%，已為半日低位，跌幅是去年10月8日後最大，低見380.6元，則是2024年9月19日後最低。

恒指今早低開186點，高位跌19點，低位跌401點，高低波幅382點。上升股份比例為14.79%，下跌為38.89%，無升跌為46.31%。

恒指半日跌379點或1.93%，報19309點，大市成交金額1155億元；國指跌152點或2.14%，報6982點。恒生科技指數收報4290點，跌2.37%。

藍籌股成交金額703.32億元，佔大市成交60.89%；科指成份股成交金額569.16億元，佔大市成交49.27%；國指成份股成交金額661.25億元，佔大市成交57.25%。

24隻雙櫃台股，總成交1.07億元人民幣，相當於約1.14億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.42%，至104.12億元，佔大市成交9.01%。牛熊證成交金額51.52億元，減少5.63%；窩輪成交金額52.6億元，增加11.77%。

藍籌11隻升，70隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升3.5%，收報3.25元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌7.99%，收報33.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.4元，升4.59%；跌幅最大的是小米（1810）收報33.4元，跌7.99%。

恒指跌穿100天線(19440.7點)。科指下試100天線(4208.2點)。

北水南下合計淨流入118.62億元，較上日增加131.53%，淨流入金額是2024年12月19日146.01億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入892.03億元，對上一次連續13日淨流入是2024年12月2日。北水本月累計流入327.66億元，按月減少65.67%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第19個月流入。

騰訊（0700）、商湯 被美國國防部列入中國軍事企業名單。收報381.6元，跌6.79%。

商湯（0020）：美國將其列入軍事企業清單 毫無事實依據。收報1.29元，跌3.01%。

萬洲（0288）：史密斯菲爾德已申請於美國上市。收報5.81元，跌1.19%。

移卡（9923）折讓9%配股 籌1.8億。收報10.06元，跌9.37%。

名創優品（9896）：發行5.5億美元股票掛鈎證券。收報47.1元，跌7.74%。

富力（2777）與力量發展取消海口土地交易，改5.65億人幣代價轉售秦皇島項目。收報1.26元，無升跌。

優必選（9880）「直接激勵持股平台」股東連日沽貨，套現近1.7億元。收報50.75元，跌0.88%。

新世界（0017）認沽期權數量看淡比例創歷來新高認沽期權低見4元成交。創上市新低，見4.85元，收報4.86元，跌1.42%。

經緯天地（2477）大股東折讓三成售股予錢峰雷為首等商界人士，涉19.9%股權套現逾4億。創上市新高，見9.58元，收報9.39元，升43.58%。

美團（3690）發布2025黑珍珠榜，二三線城市精緻餐飲門店數增近三成。收報147.6元，跌2.06%。

信利國際（0732）2024年營業額增長14%，上月跌3.6%。收報1.16元，無升跌。

中國食品（0506）慶立軍辭董事總經理，展在中接任。收報2.48元，無升跌。

龍記集團（0255）：上年度淨虧損收窄至不多於1500萬元。收報1.14元，升4.59%。

融創中國（1918）據報境內債務重組尚待部分債券持有人首肯。收報1.85元，跌3.14%。

中國利郎（1234）：LILANZ零售全年、第四季均錄得中單位數增長。收報3.84元，升0.52%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見3.89元，收報3.78元，升0.27%；康耐特光學（2276）創上市新高，見28.1元，收報26.9元，無升跌；經緯天地（2477）創上市新高，見9.58元，收報9.39元，升43.58%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見295元，收報275.2元，跌0.86%；重塑能源（2570）創上市新高，見179.8元，收報178.5元，升8.05%；健康之路（2587）創上市新高，見15.8元，收報15.46元，升5.46%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143.65元，收報1143.65元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1083.05元，收報1083元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1165.85元，收報1165.85元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見573.85元，收報573.85元，升0.02%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.58元，收報1.58元，升4.64%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.6元，收報2.6元，無升跌；中視金橋（0623）創52周高，見1.66元，收報1.56元，跌3.11%；位元堂（0897）創52周高，見0.325元，收報0.29元，跌4.92%；雅視光學（1120）創52周高，見1.4元，收報1.4元，升55.56%；志道國際（1220）創52周高，見0.145元，收報0.128元，升8.47%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.94元，無升跌；德林控股（1709）創52周高，見5.72元，收報5.72元，升1.24%；港亞控股（1723）創52周高，見0.46元，收報0.455元，跌1.09%；雲頂新耀－Ｂ（1952）創52周高，見52.85元，收報49.4元，跌6.35%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.98元，收報7.04元，升0.43%；晨鳴紙業（1812）低見1.14元，收報1.15元，跌2.54%；新世界發展（0017）低見4.85元，收報4.86元，跌1.42%；大同集團（0544）低見0.073元，收報0.073元，跌15.12%；瑞浦蘭鈞（0666）低見10.3元，收報10.32元，跌2.46%；中教控股（0839）低見3.12元，收報3.15元，無升跌；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見3.96元，收報4.03元，跌3.36%；力高集團（1622）低見0.18元，收報0.18元，跌4.26%；百威亞太（1876）低見6.98元，收報7.04元，升0.43%；德信服務集團（2215）低見0.8元，收報0.8元，跌1.23%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.45元，收報1.45元，跌1.36%；大快活集團（0052）低見5.95元，收報5.96元，跌0.5%；大生地產（0089）低見1.67元，收報1.67元，跌2.91%；綠景中國地產（0095）低見0.365元，收報0.37元，跌1.33%；佳寧娜（0126）低見0.16元，收報0.16元，跌5.88%；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.51元，升2%；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；信德集團（0242）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；東建國際（0329）低見0.24元，收報0.24元，跌7.69%；香港興業國際（0480）低見0.82元，收報0.84元，跌1.18%。

異動股

上升異動股，包括，雅視光學（1120）創52周高，見1.4元，收報1.4元，升55.56%；中國供應鏈產業（3708）收報0.022元，升46.67%；經緯天地（2477）創上市新高，見9.58元，收報9.39元，升43.58%；中國數字視頻（8280）收報0.042元，升31.25%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.495元，升19.28%；朗華國際集團（8026）收報0.375元，升17.19%；橙天嘉禾（1132）收報0.044元，升15.79%；快意智能（8040）收報0.46元，升15%；昌利控股（8098）收報0.05元，升13.64%；恒發光學（1134）收報0.28元，升13.36%；盛良物流（8292）收報0.085元，升13.33%。

下跌異動股，包括，多想雲（6696）收報0.234元，跌25.71%；中盈盛達融資擔保（1543）見52周低0.28元，收報0.31元，跌22.5%；新城市建設發展（0456）收報0.42元，跌19.23%；百勤油服（2178）收報0.055元，跌19.12%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.6元，跌17.81%；青島控股（0499）收報0.112元，跌15.79%；大同集團（0544）創上市新低，見0.073元，收報0.073元，跌15.12%；中國口腔產業（8406）收報0.074元，跌14.94%；衍匯亞洲（8210）收報0.046元，跌14.81%；一脈陽光（2522）收報52元，跌14.05%；中油潔能控股（1759）收報0.43元，跌14%。

 

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