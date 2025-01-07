根據是次合作，PAObank在客戶同意下， 從邁豹雲數獲取他們在亞馬遜平台上的實時數據，如銷售額、 庫存量﹑退款率等，更全面地了解其業務表現， 並利用大數據分析簡化信貸評估流程。在此審批基礎上， 中小企無須提供財務報表，最快只需一星期便可獲取資金。 貸款還款期長達6個月，客戶可在獲批的循環額度範圍內隨時 提取貸款。此貸款產品只接受香港註冊公司申請。

PAObank首席業務官董士偉表示，有見電子商務市場的快速增長， 電商賣家對資金需求亦隨之增加。該行與邁豹雲數合作， 通過整合商業數據以及金融科技的優勢， 推出針對電子商貿的融資解決方案， 可快速地滿足中小企電商對資金的需求，助他們緊握商機。

邁豹雲數創始人兼首席執行官卓亮亮則表示，公司會充分利用亞馬遜官方信貸合作伙伴的資質、API數 據優勢，以及對跨境電商行業的深入認知，與PAObank攜手為 有融資需要的中小企業提供便捷且高效的金融服務， 同時提供更多產業服務。

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展望將來，PAObank將擴闊中小企銀行服務， 以及與不同的戰略夥伴合作，攜手打造更多應用場景， 提供多元化的金融解決方案，致力成為電商的首選銀行。