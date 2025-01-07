黃仁勳說，Nvidia伙台資公司聯發科製造了GB10中的CPU，並透過NV link，晶片與晶片對接至Blackwell GPU。Project Digits也是一台雲端運算平台，目前Project Digits正全力量產中，預計今年5月可以上架。

他還透露，Blackwell AI晶片已全面投產，隨著各大科技公司加大在數據中心基礎設施上的資本支出以推動其AI開發，Blackwell系列有望成為英偉達下一波收入增長的重要支撐。

此外，Nvidia正在推出更新版的GeForce GPU（圖形處理單元），新的GeForce 50系列顯卡將利用Blackwell的功能，為電腦遊戲玩家創造更加逼真的體驗。該公司表示，傳統的圖形晶片通過計算圖片中每個像素的色調來構建圖像，而新技術將更多地依賴人工智慧來預測下一幀應該是什麼樣子。

黃仁勳又於會上宣布推出NVIDIA Cosmos平台，這個平台有如AI資料工廠，未來這個平台將用於推動自駕車、機器人發展。

在汽車領域開展方面，黃仁勳提到合作的廠商有中國車廠包括比亞迪（1211）、理想（2015）、小米（1810）及極氪（美：ZK）。

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