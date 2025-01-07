彭博社綜合多位交易員報道，中資大行在離岸市場融出人民幣資金意願不高，惜借情緒推高融資成本，此外，周一有關人行將新增發行央票的消息，亦進一步加劇供求失衡狀況。
美元/離岸人民幣(CNH)掉期市場中，年初以來隔夜期限的CNH融資需求進一步趨熱，近期該期限上的融資需求包括中資大行海外分支和其他銀行。
報道指，今日離岸人民幣Hibor隔夜利率報8.1%，創2021年6月來新高；根據彭博社數據，隔夜離岸人民幣掉期點周二一度升至16.92，隱含的CNH隔夜融資利率達10%以上，是造成Hibor利率上揚的主要原因。
離岸人民幣曾升值最多0.18%，升值至7.3325元，是1月6日7.3132元後最強。現報7.341元，升值0.07%。連續升值2日，累計升值0.0173元，對上一次連續升值2日是2024年12月25日。
在岸人民幣曾升值最多0.08%，升值至7.3221元，是1月6日7.3119元後最強。現報7.3278元，無升跌。
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