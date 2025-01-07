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劉強東向自己小學老師每人發10萬人幣現金利是

內地電商巨頭京東集團（9618）創辦人劉強東向其鄉親寫了一封拜年信，信中自稱為「大強子」，並承諾為自己在光明村讀小學時所有在校老師每人準備了10萬元人民幣（下同）現金利是。

今年劉強東亦給家鄉人民發放現金和年貨，除了衣服鞋子、零食酒水、手機電器、電動車等，村中60歲以上的長者，每人可收到1萬元的現金紅包。

劉強東1974年出生於江蘇省宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，曾在來龍鎮光明村上小學、在來龍鎮上國中、在宿遷市上高中。

 

 

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