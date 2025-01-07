今年劉強東亦給家鄉人民發放現金和年貨，除了衣服鞋子、零食酒水、手機電器、電動車等，村中60歲以上的長者，每人可收到1萬元的現金紅包。

劉強東1974年出生於江蘇省宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，曾在來龍鎮光明村上小學、在來龍鎮上國中、在宿遷市上高中。

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