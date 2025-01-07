煤氣公司營運總裁 — 香港業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光期望，是次合作加強本港綠色能源產業鏈，「煤氣公司擁有超過160年的燃氣營運經驗，已具備成熟的提氫及儲氫技術，可提供安全高效的供氫方案；而志成（香港）集團是香港及內地頂尖的建築設備供應商，是次合作有助開發氫能應用於建築設備，強強聯手，開展氫能發電業務。」

雙方以開發低碳能源和可再生能源利用的技術合作為目標，積極響應特區政府的減碳政策，推動綠色能源應用及建造業領域發展，為香港的新質生產力發展注入新動力。

煤氣股價暫時6.05元，跌1.14%，成交額達9090萬元。

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