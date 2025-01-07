moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌240點 成交2057億元 騰訊見半年新低 北水流入增1.5倍

騰訊（0700）等被美國列入中國軍事企業名單，騰訊午後跌穿早市低位，最多跌8%，見半年新低，拖累恒指跌幅一度擴大至435點。英偉達推新產品，晶片股上升，帶動A股回升，實現開年以來首次上升，科創50指數創逾一個月最大升幅，不過市場成交額繼少於1.1萬億元人民幣。港股連跌兩日，見逾1個月低，在A股反彈後，國指、恒指成為區內主要指數中唯一下跌的指數。恒指100天線失而復得。

騰訊急挫下，全日成交達547.65億元，連同盈富（2800）、小米（1810）分別的164.2億及147.9億元，成交合計已接近860億元，推動大市全日成交增69%，至2057億元，創去年12月10日後新高，當日報2475.42億元。北水流入亦增加1.5倍至129億元，創去年12月19日後收市新高，當日為146.01億元。

恒指今早低開186點，高位跌19點，低位跌435點，高低波幅416點，是2024年12月12日後收市新高，當日報424.97點。。上升股份比例為25.56%，下跌為36.52%，無升跌為37.91%。

恒指收市跌240點或1.22%，報19447點，大市成交金額2057億元，較上日增加69.13%，是2024年12月10日2475.42億元成交後最多；國指跌85點或1.2%，報7049點。恒生科技指數收報4354點，跌0.92%。

藍籌股成交金額1232.15億元，佔大市成交59.9%；科指成份股成交金額952.46億元，佔大市成交46.3%；國指成份股成交金額1152.55億元，佔大市成交56.03%。

24隻雙櫃台股，總成交1.4億元人民幣，相當於約1.49億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.45%，至123.47億元，佔大市成交6%。牛熊證成交金額62.68億元，增加14.81%；窩輪成交金額60.79億元，增加29.16%。

藍籌31隻升，48隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升5.06%，收報31.15元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌7.28%，收報379.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.86元，升7.53%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報379.6元，跌7.28%。

恒指曾跌穿100天線(19442.08點)。科指續低於10天線(4442.75點)。

北水南下合計淨流入129.03億元，較上日增加151.85%，淨流入金額是2024年12月19日146.01億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入902.44億元，對上一次連續13日淨流入是2024年12月2日。北水本月累計流入338.07億元，按月減少64.58%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.21%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見19252.61點，是2024年11月27日19061.6點後最低。收市報19447.58點，是2024年11月29日後收市新低，當日報19423.61點。連跌2日，累計跌312.69點，對上一次連跌2日是2024年12月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月16日。

科指曾跌最多2.71%，是2024年12月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.1%。低見4275.81點，是2024年11月27日4188.74點後最低。今日收市報4354.8點，是2024年11月29日後收市新低，當日報4353.55點。連跌2日，累計跌48.32點，對上一次連跌2日是2024年12月31日。

國指曾跌最多2.46%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見6959.99點，是2024年12月3日6932.24點後最低。今日收市報7049.71點，是2024年12月5日後收市新低，當日報7014.13點。連跌2日，累計跌109.57點，對上一次連跌2日是2024年12月20日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月16日。

午後消息股表現

英違達展示新產品重新點燃了市場對AI需求的樂觀情緒。晶片股

中芯國際（0981）收報31.15元，升5.06%。

華虹半導體（1347）收報20.75元，升2.98%。

ASMPT（0522）收報76.95元，升5.05%。

融創（1918）據報尋求境外債二次重組 最快3月提出初步方案。收報1.84元，跌3.66%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）、商湯 被美國國防部列入中國軍事企業名單。收報379.6元，跌7.28%。曾跌最多8.01%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為8.32%。低見376.6元，是2024年9月19日376.6元後最低。收市報379.6元，是2024年9月16日後收市新低，當日報377.8元。連跌5日，累計跌39.399994元，對上一次連跌5日是2024年7月19日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2024年10月30日。

商湯（0020）：美國將其列入軍事企業清單 毫無事實依據。收報1.33元，無升跌。

萬洲（0288）：史密斯菲爾德已申請於美國上市。收報5.79元，跌1.53%。

移卡（9923）折讓9%配股 籌1.8億。收報9.97元，跌10.18%。

名創優品（9896）：發行5.5億美元股票掛鈎證券。收報48.4元，跌5.19%。

富力（2777）與力量發展取消海口土地交易，改5.65億人幣代價轉售秦皇島項目。收報1.28元，升1.59%。

優必選（9880）「直接激勵持股平台」股東連日沽貨，套現近1.7億元。收報51.9元，升1.37%。

新世界（0017）認沽期權數量看淡比例創歷來新高認沽期權低見4元成交。創上市新低，見4.83元，收報4.91元，跌0.41%。

經緯天地（2477）大股東折讓三成售股予錢峰雷為首等商界人士，涉19.9%股權套現逾4億。創上市新高，見13.22元，收報12.26元，升87.46%。

美團（3690）發布2025黑珍珠榜，二三線城市精緻餐飲門店數增近三成。收報148.7元，跌1.33%。

信利國際（0732）2024年營業額增長14%，上月跌3.6%。收報1.16元，無升跌。

中國食品（0506）慶立軍辭董事總經理，展在中接任。收報2.48元，無升跌。

龍記集團（0255）：上年度淨虧損收窄至不多於1500萬元。收報1.13元，升3.67%。

融創中國（1918）據報境內債務重組尚待部分債券持有人首肯。收報1.84元，跌3.66%。

中國利郎（1234）：LILANZ零售全年、第四季均錄得中單位數增長。收報3.87元，升1.31%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.19元，收報4.19元，升11.14%；康耐特光學（2276）創上市新高，見28.1元，收報26.6元，跌1.12%；經緯天地（2477）創上市新高，見13.22元，收報12.26元，升87.46%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見295元，收報281元，升1.22%；重塑能源（2570）創上市新高，見197.9元，收報196.7元，升19.07%；健康之路（2587）創上市新高，見15.8元，收報15.44元，升5.32%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143.65元，收報1143.1元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1083.05元，收報1082.6元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1165.85元，收報1165.85元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見573.85元，收報573.85元，升0.02%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1051.35元，收報1051.35元，升0.01%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.64元，收報1.63元，升7.95%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.6元，收報2.59元，跌0.38%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；中視金橋（0623）創52周高，見1.66元，收報1.54元，跌4.35%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.36元，收報0.36元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.325元，收報0.305元，無升跌；雅視光學（1120）創52周高，見1.75元，收報1.48元，升64.44%；志道國際（1220）創52周高，見0.145元，收報0.118元，無升跌；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升1.06%；德林控股（1709）創52周高，見5.78元，收報5.54元，跌1.95%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.98元，收報7.1元，升1.28%；晨鳴紙業（1812）低見1.14元，收報1.18元，無升跌；新世界發展（0017）低見4.83元，收報4.91元，跌0.41%；朗詩綠色管理（0106）低見0.01元，收報0.012元，無升跌；資本界金控（0204）低見0.063元，收報0.065元，跌23.53%；復興亞洲（0274）低見0.037元，收報0.038元，跌28.3%；大同集團（0544）低見0.073元，收報0.073元，跌15.12%；瑞浦蘭鈞（0666）低見10.3元，收報10.58元，無升跌；超大現代（0682）低見0.198元，收報0.205元，跌2.38%；第七大道（0797）低見0.81元，收報1.04元，升15.56%。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見4.45元，收報4.51元，跌1.1%；國際家居零售（1373）低見0.96元，收報0.97元，跌1.02%；科聯系統（0046）低見1.45元，收報1.47元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.95元，收報6元，升0.17%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；大生地產（0089）低見1.65元，收報1.65元，跌4.07%；綠景中國地產（0095）低見0.365元，收報0.38元，升1.33%；佳寧娜（0126）低見0.16元，收報0.17元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.51元，升2%；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，經緯天地（2477）創上市新高，見13.22元，收報12.26元，升87.46%；雅視光學（1120）創52周高，見1.75元，收報1.48元，升64.44%；中國供應鏈產業（3708）收報0.023元，升53.33%；博尼控股（1906）收報0.325元，升20.37%；先豐服務集團（0500）收報0.174元，升20%；重塑能源（2570）創上市新高，見197.9元，收報196.7元，升19.07%；快意智能（8040）收報0.475元，升18.75%；鴻盛昌資源（1850）收報0.185元，升18.59%；三和建築集團（3822）收報0.052元，升18.18%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.48元，升15.66%；第七大道（0797）創上市新低，見0.81元，收報1.04元，升15.56%。

下跌異動股，包括，水發興業新材料（8073）收報0.125元，跌43.18%；多想雲（6696）收報0.222元，跌29.52%；復興亞洲（0274）創上市新低，見0.037元，收報0.038元，跌28.3%；資本界金控（0204）創上市新低，見0.063元，收報0.065元，跌23.53%；中國育兒網絡（1736）收報0.063元，跌23.17%；易緯集團（3893）收報0.37元，跌19.57%；能源及能量環球（1142）收報0.485元，跌19.17%；中盈盛達融資擔保（1543）見52周低0.28元，收報0.325元，跌18.75%；國茂控股（8428）收報0.48元，跌18.64%；一脈陽光（2522）收報49.4元，跌18.35%；新城市建設發展（0456）收報0.425元，跌18.27%。

其他報道

雷軍：技術大獎升級至1000萬人幣

煤氣與志成新能源簽備忘錄擴氫能綠色地盤應用方案

劉強東向自己小學老師每人發10萬人幣現金利是

蘋果據報加快擴展其新聞平台

融創據報尋求境外債二次重組 最快3月提出初步方案

江蘇恒瑞醫藥申請在港上市

滬深三大指數午後反彈 滬指升0.71% 深成指一度觸及1萬點

中資大行據報惜借離岸人民幣 流動性緊張加劇

ZA Bank 推「瓜分百萬價值比特幣」 用戶最高獨贏1個比特幣等值現金

Nvidia黃仁勳：將推小型AI超級電腦Project Digits 有望5月面世

投資推廣署：新加坡資管公司來港設首個海外辦事處

【有片：埋身擊】英鎊兌美元升勢沒有延續 後市或反覆向下

PAObank伙邁豹雲數推「跨境電商循環貸款」 最高貸款額500萬美元

半日沽空金額增56% 騰訊沽空增4倍

恒指半日跌379點 跌穿100天線 騰訊跌6.7%