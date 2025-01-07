騰訊急挫下，全日成交達547.65億元，連同盈富（2800）、小米（1810）分別的164.2億及147.9億元，成交合計已接近860億元，推動大市全日成交增69%，至2057億元，創去年12月10日後新高，當日報2475.42億元。北水流入亦增加1.5倍至129億元，創去年12月19日後收市新高，當日為146.01億元。

恒指今早低開186點，高位跌19點，低位跌435點，高低波幅416點，是2024年12月12日後收市新高，當日報424.97點。。上升股份比例為25.56%，下跌為36.52%，無升跌為37.91%。

恒指收市跌240點或1.22%，報19447點，大市成交金額2057億元，較上日增加69.13%，是2024年12月10日2475.42億元成交後最多；國指跌85點或1.2%，報7049點。恒生科技指數收報4354點，跌0.92%。

藍籌股成交金額1232.15億元，佔大市成交59.9%；科指成份股成交金額952.46億元，佔大市成交46.3%；國指成份股成交金額1152.55億元，佔大市成交56.03%。

24隻雙櫃台股，總成交1.4億元人民幣，相當於約1.49億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.45%，至123.47億元，佔大市成交6%。牛熊證成交金額62.68億元，增加14.81%；窩輪成交金額60.79億元，增加29.16%。

藍籌31隻升，48隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升5.06%，收報31.15元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌7.28%，收報379.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.86元，升7.53%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報379.6元，跌7.28%。

恒指曾跌穿100天線(19442.08點)。科指續低於10天線(4442.75點)。

北水南下合計淨流入129.03億元，較上日增加151.85%，淨流入金額是2024年12月19日146.01億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入902.44億元，對上一次連續13日淨流入是2024年12月2日。北水本月累計流入338.07億元，按月減少64.58%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.21%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見19252.61點，是2024年11月27日19061.6點後最低。收市報19447.58點，是2024年11月29日後收市新低，當日報19423.61點。連跌2日，累計跌312.69點，對上一次連跌2日是2024年12月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月16日。

科指曾跌最多2.71%，是2024年12月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.1%。低見4275.81點，是2024年11月27日4188.74點後最低。今日收市報4354.8點，是2024年11月29日後收市新低，當日報4353.55點。連跌2日，累計跌48.32點，對上一次連跌2日是2024年12月31日。

國指曾跌最多2.46%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見6959.99點，是2024年12月3日6932.24點後最低。今日收市報7049.71點，是2024年12月5日後收市新低，當日報7014.13點。連跌2日，累計跌109.57點，對上一次連跌2日是2024年12月20日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月16日。

午後消息股表現

英違達展示新產品重新點燃了市場對AI需求的樂觀情緒。晶片股

中芯國際（0981）收報31.15元，升5.06%。

華虹半導體（1347）收報20.75元，升2.98%。

ASMPT（0522）收報76.95元，升5.05%。

融創（1918）據報尋求境外債二次重組 最快3月提出初步方案。收報1.84元，跌3.66%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）、商湯 被美國國防部列入中國軍事企業名單。收報379.6元，跌7.28%。曾跌最多8.01%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為8.32%。低見376.6元，是2024年9月19日376.6元後最低。收市報379.6元，是2024年9月16日後收市新低，當日報377.8元。連跌5日，累計跌39.399994元，對上一次連跌5日是2024年7月19日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2024年10月30日。

商湯（0020）：美國將其列入軍事企業清單 毫無事實依據。收報1.33元，無升跌。

萬洲（0288）：史密斯菲爾德已申請於美國上市。收報5.79元，跌1.53%。

移卡（9923）折讓9%配股 籌1.8億。收報9.97元，跌10.18%。

名創優品（9896）：發行5.5億美元股票掛鈎證券。收報48.4元，跌5.19%。

富力（2777）與力量發展取消海口土地交易，改5.65億人幣代價轉售秦皇島項目。收報1.28元，升1.59%。

優必選（9880）「直接激勵持股平台」股東連日沽貨，套現近1.7億元。收報51.9元，升1.37%。

新世界（0017）認沽期權數量看淡比例創歷來新高認沽期權低見4元成交。創上市新低，見4.83元，收報4.91元，跌0.41%。

經緯天地（2477）大股東折讓三成售股予錢峰雷為首等商界人士，涉19.9%股權套現逾4億。創上市新高，見13.22元，收報12.26元，升87.46%。

美團（3690）發布2025黑珍珠榜，二三線城市精緻餐飲門店數增近三成。收報148.7元，跌1.33%。

信利國際（0732）2024年營業額增長14%，上月跌3.6%。收報1.16元，無升跌。

中國食品（0506）慶立軍辭董事總經理，展在中接任。收報2.48元，無升跌。

龍記集團（0255）：上年度淨虧損收窄至不多於1500萬元。收報1.13元，升3.67%。

融創中國（1918）據報境內債務重組尚待部分債券持有人首肯。收報1.84元，跌3.66%。

中國利郎（1234）：LILANZ零售全年、第四季均錄得中單位數增長。收報3.87元，升1.31%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.19元，收報4.19元，升11.14%；康耐特光學（2276）創上市新高，見28.1元，收報26.6元，跌1.12%；經緯天地（2477）創上市新高，見13.22元，收報12.26元，升87.46%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見295元，收報281元，升1.22%；重塑能源（2570）創上市新高，見197.9元，收報196.7元，升19.07%；健康之路（2587）創上市新高，見15.8元，收報15.44元，升5.32%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143.65元，收報1143.1元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1083.05元，收報1082.6元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1165.85元，收報1165.85元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見573.85元，收報573.85元，升0.02%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1051.35元，收報1051.35元，升0.01%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.64元，收報1.63元，升7.95%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.6元，收報2.59元，跌0.38%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，無升跌；中視金橋（0623）創52周高，見1.66元，收報1.54元，跌4.35%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.36元，收報0.36元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.325元，收報0.305元，無升跌；雅視光學（1120）創52周高，見1.75元，收報1.48元，升64.44%；志道國際（1220）創52周高，見0.145元，收報0.118元，無升跌；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升1.06%；德林控股（1709）創52周高，見5.78元，收報5.54元，跌1.95%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.98元，收報7.1元，升1.28%；晨鳴紙業（1812）低見1.14元，收報1.18元，無升跌；新世界發展（0017）低見4.83元，收報4.91元，跌0.41%；朗詩綠色管理（0106）低見0.01元，收報0.012元，無升跌；資本界金控（0204）低見0.063元，收報0.065元，跌23.53%；復興亞洲（0274）低見0.037元，收報0.038元，跌28.3%；大同集團（0544）低見0.073元，收報0.073元，跌15.12%；瑞浦蘭鈞（0666）低見10.3元，收報10.58元，無升跌；超大現代（0682）低見0.198元，收報0.205元，跌2.38%；第七大道（0797）低見0.81元，收報1.04元，升15.56%。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見4.45元，收報4.51元，跌1.1%；國際家居零售（1373）低見0.96元，收報0.97元，跌1.02%；科聯系統（0046）低見1.45元，收報1.47元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.95元，收報6元，升0.17%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；大生地產（0089）低見1.65元，收報1.65元，跌4.07%；綠景中國地產（0095）低見0.365元，收報0.38元，升1.33%；佳寧娜（0126）低見0.16元，收報0.17元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.51元，升2%；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，經緯天地（2477）創上市新高，見13.22元，收報12.26元，升87.46%；雅視光學（1120）創52周高，見1.75元，收報1.48元，升64.44%；中國供應鏈產業（3708）收報0.023元，升53.33%；博尼控股（1906）收報0.325元，升20.37%；先豐服務集團（0500）收報0.174元，升20%；重塑能源（2570）創上市新高，見197.9元，收報196.7元，升19.07%；快意智能（8040）收報0.475元，升18.75%；鴻盛昌資源（1850）收報0.185元，升18.59%；三和建築集團（3822）收報0.052元，升18.18%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.48元，升15.66%；第七大道（0797）創上市新低，見0.81元，收報1.04元，升15.56%。

下跌異動股，包括，水發興業新材料（8073）收報0.125元，跌43.18%；多想雲（6696）收報0.222元，跌29.52%；復興亞洲（0274）創上市新低，見0.037元，收報0.038元，跌28.3%；資本界金控（0204）創上市新低，見0.063元，收報0.065元，跌23.53%；中國育兒網絡（1736）收報0.063元，跌23.17%；易緯集團（3893）收報0.37元，跌19.57%；能源及能量環球（1142）收報0.485元，跌19.17%；中盈盛達融資擔保（1543）見52周低0.28元，收報0.325元，跌18.75%；國茂控股（8428）收報0.48元，跌18.64%；一脈陽光（2522）收報49.4元，跌18.35%；新城市建設發展（0456）收報0.425元，跌18.27%。

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