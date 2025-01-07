農曆年假將至，澳門民航局接受當地媒體查詢時表示，至昨日已批出七個航點，共三十四班春節包機或加班機。其預期仍會接獲其他航企申請。當中澳門航空佔27班，覆蓋韓國首爾、日本東京、越南河內、馬來西亞吉隆坡及台北。另有七班來自吉祥航空，覆蓋上海浦東一個航點。
據報道，澳門航空旗下澳門至首爾、澳門至東京、澳門至河內、澳門至吉隆坡、澳門至高雄，及澳門至台北，分別在春節期間分別獲批五班、三班、五班、五班、兩班及七班加班機及包機。
此外，澳門國際機場披露，2024年旅客量突破764萬人次，達到近年的新高點；航班升降量超過5.9萬架次，分別比去年同期增加48%和41%。12月聖誕節及新年前夕的旅遊高峰期，單月機場錄得客運量68萬人次，飛機起降量5280架次，與去年同月比較，分別增加14%及9.6%。現時，在該機場有27家航空公司營運，提供遍佈內地、台灣、東南亞及東北亞地區等41個航點。
貨運市場方面，2024年航空貨運處理量達10.8萬噸，較去年同期增長近七成。澳門國際機場橫琴前置貨站則預計將於今年首季啟動建設。
資料顯示，現時澳門國際機場由澳門政府、澳門旅遊娛樂及已故商人鄭裕彤分別持股67.3178%、28.321%及0.1498%。至於澳門航空則由中國國際航空（0753）、澳門政府及澳門旅遊娛樂分別持股66.9%、21.5%及11.57%。
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