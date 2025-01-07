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騰訊：被美納入軍企名單是錯誤 不影響集團業務 擬複議以糾正錯誤

騰訊（0700）收市後發公告指，注意到被美國國防部列入中國軍工企業名單，騰訊指公司並非中國軍工企業，被納入名單是一個錯誤。騰訊指，列入該名單與國防採購事宜相關，不會影響集團業務。公司打算啟動複議程序以糾正此錯誤。將於適當時候發布進一步的公告。

騰訊指，注意到美國國防部《關於指定中國軍工企業的通知》，美國國防部副部長已將公司列入中國軍工企業名單。由於公司並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，因此公司認為將其納入中國軍工企業名單是一個錯誤。與美國政府為實施制裁或出口管制措施而存置的其他名單不同，列入中國軍工企業名單僅與美國國防採購事宜相關，不會影響集團業務。

中國軍工企業名單亦與美國海外資產管理辦公室存置的非SDN－中國軍事綜合體企業名單(NS-CMIC名單)不同，列入中國軍工企業名單並不會禁止任何人（國防部除外）與公司進行業務往來，包括進行公司證券交易。

公司打算啟動複議程序以糾正此錯誤。在此過程中，公司將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，將公司從中國軍工企業名單中刪除。公司將於適當時候發布進一步的公告。

 

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