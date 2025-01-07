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匯豐林慧虹：本港GDP料增2% 今年不確定性較去年更多

亞洲金融論壇策劃委員會主席、匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，今年經濟面臨的不確定性較2024年更高，主要風險包括特朗普上任美國總統後的政策、美元利率走勢方面、歐洲經濟下行會否轉變、中國內地經濟刺激措施，以及地緣政治緊張對全球經濟的影響，香港作為國際金融中心，面對外部衝擊會較脆弱。不過她指國際轉變也同樣會對香港有正面影響，過去經驗證明香港有韌性，很懂得管理風險並把握機遇發展。

匯豐估計2024年香港GDP增長2.5%，預期2025年增長為2%。不過林慧虹指出，因為不明朗因素較大，日後或有更新。聯儲局降低今年減息幅度預期至0.5厘，對於港銀今年有否減息空間，林慧虹指市價反映今年美國減息兩次，不過特朗普上任後市場預期或有改變，港元利率會與美元變化一致，不過也要視乎本港經濟、本港銀行資金成本、業務策略等釐定港元拆息和P息，因此未必會在同一時間、以同樣幅度變化。

今年亞洲金融論壇以「啟動經濟新引擎」為主題，林慧虹表示希望今年香港經濟做得更好，但要為最壞情况作預備，發展新增長。她指香港一直是內地和國際市場的連繫人，近年內地與中東及東盟經濟關係更緊密，香港把握機會可作為內地企業增長加速器。另外香港作為國際金融中心，在區域財資中心角色一直有良好表現，為企業提供現金管理、外匯風險管理、融資等一站式服務，並可為內地企業有更緊密關係，提供專業諮詢服務。

匯豐料2024年內地經濟增長4.9%，2025年增長4.5%，去年9月內地推出多項刺激經濟政策，她指幫助房地產和地方政策債務的政策，為內地經濟帶來正面幫助，最近經濟環境好轉，有更多經濟活動如內地企業在港上市。她認為，內地推出支持消費政策的速度和金額，與期望尚有距離，期望今年政策可聚焦消費，對內地經濟會較大支持。她指今年亞洲經濟增長續強，加上內地刺激經濟政策，料今年亞洲除日本外的GDP增長為4.4%，帶動全球GDP增長2.7%。

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