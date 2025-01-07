是次優化亦包括透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，將可計入新計劃的合資格投資金額內，許正宇指可以讓新資本投資計劃與家族辦公室稅務寬免有更好互動，因為資本投資計劃針對個人移民，而家族辦公室稅務寬免針對公司，兩者之間存在差距，是次優化可計及全資持有公司的資產，可將兩者聯動，對香港推進作為家族辦公室樞紐、資產管理中心，有正面價值。

本港下周舉辦亞洲金融論壇，許正宇表示論壇雲集海外內和本港金融及各界別頂尖人士的場合，向全球展示香港在金融方面的新動能和新優勢，讓與會者在建立網絡的同時，也可以深入了解香港如何能在他們尋求新機遇時與他們並肩開拓更多新合作關係和發展領域。

許正宇指，展望今年地緣政治的發展、以及利率走勢的不明朗因素，難免會令金融市場有憂慮，香港作為國際金融中心優勢則會更為突顯。香港得到中央政府支持，鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，而香港與國際規管高度接軌、簡單低稅制，加上香港金融界對內地和國際金融市場深入了解，香港對國際投資者充滿吸引力和機制，是環球資金分散投資的超級增值人。

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