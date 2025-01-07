中國央行在停買6個月黃金後，自去年11月恢復增加黃金儲備。彭博報道，今次中國央行買金表明，即使金價處於歷史高位，中國央行仍致力於外匯儲備多元化。受美國貨幣寬鬆、避險需求及全球央行持續買盤支持，金價在2024年升至歷史高點。

但是自從特朗普再贏得美國總統大選，令美元提振後，金價漲勢已降溫。高盛在本周早些時候，更表示不再認為金價今年底前會達到每盎司3000美元，並將達到這個水平的時間點推後，原因是預期聯邦儲備局的減息幅度會減少。

其他報道

許正宇：資本投資計劃優化措施無損評核要求

Naspers 減持騰訊

平安資產管理增持農行至5%以上

平保增持工行

李惟宏：歡迎政府優化新資本投資者入境計劃 料吸引更多高淨值人士落戶

騰訊：被美納入軍企名單是錯誤 不影響集團業務 擬複議以糾正錯誤

耀才證券首三財季多賺8% 於去年底客戶戶口57.9萬個

全日沽空金額增50% 騰訊沽空增3倍

恒指收市跌240點 成交2057億元 騰訊見半年新低 北水流入增1.5倍

澳門機場至昨日新批出新春34班加班機增運力

雷軍：技術大獎升級至1000萬人幣

煤氣與志成新能源簽備忘錄擴氫能綠色地盤應用方案

劉強東向自己小學老師每人發10萬人幣現金利是

蘋果據報加快擴展其新聞平台

融創據報尋求境外債二次重組 最快3月提出初步方案

江蘇恒瑞醫藥申請在港上市

滬深三大指數午後反彈 滬指升0.71% 深成指一度觸及1萬點

中資大行據報惜借離岸人民幣 流動性緊張加劇

ZA Bank 推「瓜分百萬價值比特幣」 用戶最高獨贏1個比特幣等值現金

Nvidia黃仁勳：將推小型AI超級電腦Project Digits 有望5月面世