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人行去年12月增持黃金33萬盎司  最新持7329萬盎司

彭博引述數據報道，中國人民銀行去年12月連續第二個月擴大黃金儲備，顯示去年因為金價飈漲而暫停買進後，需求重燃。數據顯示，中國央行去年12月持有的黃金儲備量增加到7329萬盎司，上月則為7296萬盎司，按月增加33萬盎司。

中國央行在停買6個月黃金後，自去年11月恢復增加黃金儲備。彭博報道，今次中國央行買金表明，即使金價處於歷史高位，中國央行仍致力於外匯儲備多元化。受美國貨幣寬鬆、避險需求及全球央行持續買盤支持，金價在2024年升至歷史高點。

但是自從特朗普再贏得美國總統大選，令美元提振後，金價漲勢已降溫。高盛在本周早些時候，更表示不再認為金價今年底前會達到每盎司3000美元，並將達到這個水平的時間點推後，原因是預期聯邦儲備局的減息幅度會減少。

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