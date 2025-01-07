moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

騰訊今豪擲15億元回購393萬股 較昨日股數及金額倍增

騰訊（0700）最新披露顯示，今日以每股平均價381.9236元，回購393萬股，涉資高達15億元。這相較該集團在昨日出資7.01億元，以每股平均價409.9613元回購171萬股而言，在回購股數單日大增1.29倍，回購金額則單日大增1.14倍。

騰訊今日股價收報379.6元，跌7.28%，成交額達547.65億元，成交股數達1.43億股。若按騰訊今日回購情況去計算，回購額佔大市成交達2.74%，佔成交股數約2.75%。

騰訊等中國企業被美國列入中國軍事企業名單，拖累該股今日最多跌8%，見半年新低

。該公司收市後發公告，注意到被美國國防部列入中國軍工企業名單，騰訊指公司並非中國軍工企業，被納入名單是一個錯誤。騰訊又指，列入該名單與國防採購事宜相關，不會影響集團業務，公司打算啟動複議程序以糾正此錯誤，將於適當時候發布進一步的公告。

中銀信用卡去年首11個月外地簽賬額升近兩成

博駿教育擬以不超過5300萬元參與宜賓市商銀國際配售

邁威生物申請來港上市 去年首10個月蝕8.6億人幣

人行去年12月增持黃金33萬盎司  最新持7329萬盎司

許正宇：資本投資計劃優化措施無損評核要求

Naspers 減持騰訊

平安資產管理增持農行至5%以上

平保增持工行

李惟宏：歡迎政府優化新資本投資者入境計劃 料吸引更多高淨值人士落戶

騰訊：被美納入軍企名單是錯誤 不影響集團業務 擬複議以糾正錯誤

耀才證券首三財季多賺8% 於去年底客戶戶口57.9萬個

全日沽空金額增50% 騰訊沽空增3倍

恒指收市跌240點 成交2057億元 騰訊見半年新低 北水流入增1.5倍

澳門機場至昨日新批出新春34班加班機增運力

雷軍：技術大獎升級至1000萬人幣

煤氣與志成新能源簽備忘錄擴氫能綠色地盤應用方案

劉強東向自己小學老師每人發10萬人幣現金利是

蘋果據報加快擴展其新聞平台

融創據報尋求境外債二次重組 最快3月提出初步方案

江蘇恒瑞醫藥申請在港上市

滬深三大指數午後反彈 滬指升0.71% 深成指一度觸及1萬點

中資大行據報惜借離岸人民幣 流動性緊張加劇

ZA Bank 推「瓜分百萬價值比特幣」 用戶最高獨贏1個比特幣等值現金

Nvidia黃仁勳：將推小型AI超級電腦Project Digits 有望5月面世