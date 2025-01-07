騰訊（0700）最新披露顯示，今日以每股平均價381.9236元，回購393萬股，涉資高達15億元。這相較該集團在昨日出資7.01億元，以每股平均價409.9613元回購171萬股而言，在回購股數單日大增1.29倍，回購金額則單日大增1.14倍。
騰訊今日股價收報379.6元，跌7.28%，成交額達547.65億元，成交股數達1.43億股。若按騰訊今日回購情況去計算，回購額佔大市成交達2.74%，佔成交股數約2.75%。
騰訊等中國企業被美國列入中國軍事企業名單，拖累該股今日最多跌8%，見半年新低
。該公司收市後發公告，注意到被美國國防部列入中國軍工企業名單，騰訊指公司並非中國軍工企業，被納入名單是一個錯誤。騰訊又指，列入該名單與國防採購事宜相關，不會影響集團業務，公司打算啟動複議程序以糾正此錯誤，將於適當時候發布進一步的公告。
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