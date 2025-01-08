數據強勁，減息預期降。美國ISM服務業報告和職位空缺數強於預期，衡量原物料和服務業支付價格的指標升至2023年初以來最高。受服務業提振，美國11月職位空缺數升至六個月高位，暗示就業市場似乎已站穩腳跟。亞特蘭大聯儲行長警告減息需謹慎，為實現通脹穩定目標，寧可將利率維持在較高水平。美債交易員對聯儲局上半年減息失去信心。

大行睇淡股市。美債走勢發出美股估值過高的警訊。美國銀行策略師稱市場正轉向「好消息就是壞消息」的模式。瑞銀策略師表示，3月全國人大開會前A股缺少利好催化劑，建議對中國股票加大短線下行押注。

道瓊斯工業平均指數收跌178點，跌幅0.42%，報42528點。標普500指數收跌66點，跌幅1.12%，報5909點。納斯達克綜合指數收跌375點，或1.89%，報19489點。

英偉達跌6.22%，報140.14美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累57點，而Amgen升1.34%，報262.06元，貢獻道指21點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報242.21元，跌1.13%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報195.49元，跌0.7%，亞馬遜(美：AMZN)收市報222.11元，跌2.41%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報617.89元，跌1.95%，英偉達(美：NVDA)收市報140.14元，跌6.21%，微軟(美：MSFT)收市報422.37元，跌1.28%，Tesla (美：TSLA)收市報394.36元，跌4.06%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.33%，報514點。德國DAX指數收漲0.62%，報20340點；法國CAC 40指數漲0.59%，報7489點；英國富時100指數收跌0.06%，報8245點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.2%，報6631點。

美國2年期債息曾升最多0.97%，是1月3日後最大升幅，當日升幅為1.02%。高見4.3161厘，是2024年12月30日4.3262厘後最高。收市報4.2911厘，是2024年12月27日後收市新高，當日報4.3262厘。

美國10年期債息曾升最多1.45%，是2024年12月23日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見4.6972厘，是2024年4月26日4.7143厘後最高。收市報4.685厘，是2024年4月25日後收市新高，當日報4.7039厘。連升3日，累計升0.126厘，對上一次連升3日是2024年12月25日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月11日。

美2年期10年期債息差，曾高見39.618基點，是2022年5月10日44.306基點後最闊。收市報38.972基點，是2022年5月9日後收市最闊，當日報43.793基點。連升2日，累計升7.504點，對上一次連升2日是1月1日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月19日。

美3個月10年期債息曾高見38.235基點，是2022年10月12日46.514點基後最闊。收市報37.269基點，是2022年10月11日後收市新高，當日報48.733基點。連升5日，累計升13.104點，對上一次連升5日是2024年12月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月10日。

金龍指數曾跌最多0.27%，是1月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.26%。低見6627.12點，是2024年11月29日6625.86點後最低。收市報6631.98點，是2024年11月26日後收市新低，當日報6475.55點。連跌2日，累計跌90.85點，對上一次連跌2日是2024年12月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月30日。

道指曾跌最多0.76%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.87%。低見42380.75點，是1月2日42174.8點後最低。收市報42528.36點，是1月2日後收市新低，當日報42392.27點。連跌2日，累計跌203.77點，對上一次連跌2日是2024年12月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月30日。

標指曾跌最多1.42%，是2024年12月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.7%。低見5890.68點，是1月3日5888.66點後最低。收市報5909.03點，是1月2日後收市新低，當日報5868.55點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月30日。

納指曾跌最多2.23%，是2024年12月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見19421.02點，是1月3日19379.57點後最低。收市報19489.68點，是1月2日後收市新低，當日報19280.79點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2024年12月31日。

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