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港股ADR跌87點 夜期低水1點 騰訊ADR跌1% 腦動極光上市

美股向下，港股ADR跌87點或0.45%，報19360點，即月恒指夜期跌43點，報19447點，夜期低水1點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.83%，折合報374.05元；阿里巴巴（9988）跌1.21%，折合報82.1元；美團（3690）跌2.25%，折合報147.95元；匯控（0005）跌0.85%，折合報75.96元；建行（0939）跌0.25%，折合報5.99元。

道期現升0.056%；標期現升0.11%；納期現升0.2%。日本東證指數現跌0.46%；韓國KOSPI指數現升0.37%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.05%。

VIX指數隔晚升11.09%或1.78點，報17.82點。

紐油現升0.59%或0.43美元，報74.69美元；布油現升0.98%或0.75美元，報77.05美元；金價現升0.09%或2.57美元，報2651.16美元；LME 銅期貨隔晚升0%或0美元，報9003美元。比特幣現升0.41%或400.58美元，報96879.11美元；美國10年期債息現跌0.21%或0.0102厘，報4.6748厘。

今日焦點股份可留意：

腦動極光（6681）上市，定價3.22元。

雅視光學（1120）擬與伙伴合作開發智能眼鏡及VR相關光學配件。

甘露國際（6836）將於本周四除牌。

Naspers減持騰訊（0700）。騰訊豪擲15億元回購393萬股。騰訊：被美納入軍企名單是錯誤，不影響集團業務，擬複議以糾正錯誤。

博駿教育（1758）擬以不超過5300萬元參與宜賓市商銀國際配售。

平安資產管理增持農行（1288）至5%以上。

平保增持工行（1398）

耀才證券（1428）首三財季多賺8%，於去年底客戶戶口57.9萬個。

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