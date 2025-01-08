恒指今早低開56點或0.3%，報19390點，大市成交金額49億元；國指今早低開17點或0.25%，報7032點。恒生科技指數開市報4351點，跌0.07%。上升股份比例為5.68%，下跌為5.53%，無升跌為88.78%。