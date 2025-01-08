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恒指低開56點 科指跌0.07% 騰訊跌2% 腦動極光上市無升跌

恒指今早低開56點或0.3%，報19390點，大市成交金額49億元；國指今早低開17點或0.25%，報7032點。恒生科技指數開市報4351點，跌0.07%。上升股份比例為5.68%，下跌為5.53%，無升跌為88.78%。

藍籌26隻升，42隻下跌，15隻無升跌。京東（9618）升1.11%，報136.5元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌2.21%，報371.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，10隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報49.65元，升4.64%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報371.2元，跌2.21%。

恒指再跌穿100天線(19464.87點)。科指續低於10天線(4433.52點)。

渣打（2888）發行10億美元可轉換證券。開市報95.95元，跌1.08%。

腦動極光（6681）上市，定價3.22元。開市報3.22元，無升跌。

雅視光學（1120）擬與伙伴合作開發智能眼鏡及VR相關光學配件。無成交，報1.48元。

甘露國際（6836）將於本周四除牌。停牌。

Naspers減持騰訊（0700）。騰訊豪擲15億元回購393萬股。騰訊：被美納入軍企名單是錯誤，不影響集團業務，擬複議以糾正錯誤。開市報371.2元，跌2.21%。

博駿教育（1758）擬以不超過5300萬元參與宜賓市商銀國際配售。無成交，報0.25元。

平安資產管理增持農行（1288）至5%以上。開市報4.24元，跌0.47%。

平保增持工行（1398）。開市報4.9元，跌0.2%。

耀才證券（1428）首三財季多賺8%，於去年底客戶戶口57.9萬個。開市報2.18元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.22元，開市報0.22元，升1.85%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見25.7元，開市報25.7元，升5.33%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括COSMOPOL INT'L（0120）低見0.114元，開市報0.114元，跌5%；雲工場（2512）低見2.32元，開市報2.32元，跌14.39%；草姬集團（2593）低見2.52元，開市報2.52元，跌3.08%；南方美國國債２０（3433）低見68.1元，開市報68.1元，跌0.67%。

創52周低，易大宗（1733）低見1.17元，開市報1.17元，跌0.85%。

異動股

上升異動股，包括，MINDTELL TECH（8611）開市報0.063元，升14.55%；金石控股集團（1943）開市報0.08元，升14.29%；中食民安（8283）開市報0.05元，升13.64%；京基金融國際（1468）開市報0.74元，升12.12%；中國天保集團（1427）開市報0.249元，升11.66%；千百度（1028）開市報0.24元，升11.63%；融科控股（2323）開市報0.024元，升9.09%；中國供應鏈產業（3708）開市報0.025元，升8.7%；獅騰控股（2562）開市報27.35元，升8.53%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.07元，升6.06%；志道國際（1220）開市報0.125元，升5.93%。

下跌異動股，包括，雲工場（2512）創上市新低，見2.32元，開市報2.32元，跌14.39%；天譽置業（0059）開市報0.012元，跌7.69%；博雅互動（0434）開市報4.83元，跌6.76%；華夏以太幣（3046）開市報8.29元，跌5.8%；歲寶百貨（0312）開市報0.035元，跌5.41%；COSMOPOL INT'L（0120）創上市新低，見0.114元，開市報0.114元，跌5%；奧園（3883）開市報0.191元，跌4.98%；融信中國（3301）開市報0.3元，跌4.76%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報34.54元，跌4.48%。

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