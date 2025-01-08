港元現報7.7748元升值20點子，曾貶值最多3點子，報7.7771元，亦曾升值最多29點子，報7.7739元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為468.72億元，較再上一日增20億元，總結餘是2024年12月20日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.81點子至4.11679%，是1月6日後最低；1星期HIBOR升10.74點子至4.16405%，是1月2日後最高；2星期HIBOR升10.81點子至4.16762%，是1月2日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.14381%，是1月6日後最低；6個月期HIBOR跌1.18點子至4.1431%，是1月6日後最低；12個月期HIBOR跌0.26點子至4.15446%，是1月6日後最低。

美元指數現報108.596升值0.054點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8237%，連續3日擴闊，利差是2024年11月25日後最闊，當日差距為-0.8294%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年11月05日，當日利差報-0.908%。

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