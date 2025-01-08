他續稱，香港在「一國兩制」的背景下，外國公司包括印尼公司，只需在香港設立據點，即可利用內地與香港之間的《更緊密經貿關係安排》（CEPA），更順利進入內地市場。同時，香港提供普通法、資金自由流動、簡單低稅制等，而且全球前100大銀行中的70多家及世界前7大保險公司均在本港營運。

陳茂波指出，香港股票市場總市值超過4.4萬億美元，吸引了內地及國際資本。通過與內地建立的互聯互通機制，內地投資者可以方便地投資香港市場上的股票、債券、ETF及衍生產品。對於計劃在香港上市的印尼企業而言，這意味著既可吸引國際資本，又可觸及內地資本。為便利印尼企業可雙重上市，香港交易所去年將印尼證券交易所納入其認可交易所名單。同時，鑑於印尼未來十年的基建投資需求，香港可為基建項目提供IPO、房地產投資信託基金（REITs）或債券等多種籌資途徑。

他又表示，正努力進一步提升香港資本市場對伊斯蘭市場的吸引力，特別是在產品供應方面。除了促進伊斯蘭債券（Sukuk）的發行外，追蹤沙特阿拉伯股票的交易所交易基金（ETF）亦在港上市。因此，印尼可考慮在港上市追蹤印尼股票的ETF，從而吸引來自本港市場的資金，以支持印尼的項目發展。

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