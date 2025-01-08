美國隔晚經濟數據強勁，降低對聯儲局上半年減息預期，美債息、美元上升，美股下跌，今早亞股普遍跟隨向下。在岸人民幣續貶值，A股重拾跌勢，深成跌2.4%，表現最差，受A股拖累，港股跌幅亦擴大，內需股續跌，昨日急挫的騰訊（0700）未止跌，曾跌最多3.69%，低見365.6元，是2024年9月11日365元後最低，半日成交超過210億元，小米（1810）亦曾跌最多5.12%，低見32.4元，是2024年12月24日後最低，成交56.8億元。
恒指今早低開56點，高位升36點，低位跌336點，高低波幅372點。上升股份比例為10.65%，下跌為41.85%，無升跌為47.49%。
恒指半日跌309點或1.59%，報19137點，大市成交金額917億元；國指跌108點或1.54%，報6941點。恒生科技指數收報4258點，跌2.22%。
藍籌股成交金額499.33億元，佔大市成交54.45%；科指成份股成交金額375.16億元，佔大市成交40.91%；國指成份股成交金額467.87億元，佔大市成交51.02%。
24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少14.01%，至106.16億元，佔大市成交11.57%。牛熊證成交金額55.73億元，減少11.08%；窩輪成交金額50.43億元，減少17.04%。
藍籌11隻升，71隻下跌，1隻無升跌。海爾智家（6690）升1.14%，收報26.6元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌7.73%，收報62.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報17.36元，升2.97%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報33.45元，跌8.1%。
恒指跌穿100天線(19462.35點)。科指下試100天線(4217.12點)。
北水南下合計淨流入76.86億元，較上日減少40.43%，連續第14日流入，累計流入979.31億元，對上一次連續14日淨流入是2024年12月3日。北水本月累計流入414.94億元，按月減少56.53%。
渣打（2888）發行10億美元可轉換證券。收報95.6元，跌1.44%。
腦動極光（6681）上市，定價3.22元。曾升最多8.39%，高見3.49元，亦曾跌最多2.8%，收報3.22元，無升跌。
雅視光學（1120）擬與伙伴合作開發智能眼鏡及VR相關光學配件。收報1.52元，升2.7%。
甘露國際（6836）將於本周四除牌。停牌。
Naspers減持騰訊（0700）。騰訊豪擲15億元回購393萬股。騰訊：被美納入軍企名單是錯誤，不影響集團業務，擬複議以糾正錯誤。收報368.6元，跌2.9%。
博駿教育（1758）擬以不超過5300萬元參與宜賓市商銀國際配售。收報0.222元，跌11.2%。
平安資產管理增持農行（1288）至5%以上。收報4.28元，升0.47%。
平保增持工行（1398）。收報4.96元，升1.02%。
耀才證券（1428）首三財季多賺8%，於去年底客戶戶口57.9萬個。收報2.14元，跌1.83%。
破頂股包括，力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.35元，收報2.35元，升2.17%；經緯天地（2477）創上市新高，見14.8元，收報12.18元，跌0.65%；重塑能源（2570）創上市新高，見198.2元，收報188.4元，跌4.22%；健康之路（2587）創上市新高，見15.98元，收報15.6元，升1.04%；腦動極光（6681）創上市新高，見3.49元，收報3.22元，無升跌；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143.75元，收報1143.55元，升0.04%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.6元，收報2.59元，無升跌；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.94元，跌1.05%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.305元，收報0.3元，跌1.64%；洢人壹方控股（8305）創52周高，見0.25元，收報0.24元，升11.11%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.155元，收報0.135元，升145.45%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見25.7元，收報24.7元，升1.23%。
36隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見6.93元，收報6.95元，跌2.11%；中國聖牧 （1432）低見0.161元，收報0.162元，跌0.61%；中國聖牧（1432）低見0.161元，收報0.162元，跌0.61%；新世界發展（0017）低見4.71元，收報4.73元，跌3.67%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.11元，收報0.11元，跌8.33%；資本界金控（0204）低見0.062元，收報0.069元，升6.15%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.325元，收報0.335元，跌4.29%；大同集團（0544）低見0.062元，收報0.07元，跌4.11%；瑞浦蘭鈞（0666）低見10.08元，收報10.22元，跌3.4%；華油能源（1251）低見0.12元，收報0.12元，跌4%。
51隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見4.38元，收報4.38元，跌2.88%；國際家居零售（1373）低見0.96元，收報0.98元，升1.03%；兗煤（1171）低見8.29元，收報8.31元，跌4.15%；大快活集團（0052）低見5.94元，收報6元，無升跌；結好控股（0064）低見0.124元，收報0.125元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.34元，收報0.34元，跌10.53%；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.5元，跌1.96%；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.93元，升1.09%；信德集團（0242）低見0.59元，收報0.6元，跌1.64%；東建國際（0329）低見0.235元，收報0.24元，跌4%。
異動股
上升異動股，包括，MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.155元，收報0.135元，升145.45%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.65元，升35.42%；多牛科技（1961）收報0.67元，升34%；三寶科技（1708）收報0.39元，升27.87%；天泓文創（8500）收報0.67元，升26.42%；環球印館（8448）收報0.057元，升18.75%；遠航港口（8502）收報0.34元，升17.24%；京基金融國際（1468）收報0.77元，升16.67%；環聯連訊（1473）收報0.19元，升14.46%；國家聯合資源（0254）收報0.033元，升13.79%；中食民安（8283）收報0.05元，升13.64%。
下跌異動股，包括，領地控股（6999）收報0.118元，跌28.48%；威訊控股（1087）收報0.265元，跌18.46%；元亨燃氣（0332）收報0.024元，跌17.24%；偉俊集團控股（1013）收報0.102元，跌16.39%；維太創科（6133）收報0.129元，跌15.69%；中國唐商（0674）收報0.171元，跌14.07%；雲頂新耀－Ｂ（1952）收報43.3元，跌13.83%；盛良物流（8292）收報0.07元，跌13.58%；佳明集團控股（1271）見52周低2.3元，收報2.3元，跌13.53%；永達汽車（3669）收報2.35元，跌12.96%；金威醫療（8143）創上市新低，見0.062元，收報0.062元，跌12.68%。
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