據通知，個人消費者購買單件銷售價格不超過6000元（人民幣，下同）的手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

家電方面，除了現有支援雪櫃、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用爐具、吸油煙機等8類家電產品「以舊換新」，新增微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品納入補助範圍。

儘管內地政府出招谷消費，小米（1810）未止跌，半日曾跌最多5.12%，低見32.4元。海爾智家（6690）則升1.14%，收報26.6元，是上午升幅最大藍籌。

財政部經濟建設司司長符金陵在國務院政策例行吹風會上表示，初步統計，截至2024年底，中央財政安排的1500億元消費品以舊換新資金已基本使用完畢；另外，1500億元大規模設備更新資金按項目法分配，財政部已經將資金全部下達地方，並明確到具體項目。

對消費品以舊換新資金，財政部將會同國家發展改革委，在此前相關分配因素基礎上，按照「激勵相容」原則，根據2024年消費品以舊換新政策及資金執行情況，向工作成效較好的地區傾斜。

近日，中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。

其他報道

【有片：埋身擊】加密貨幣處大型上落市階段 一旦失守料向下調整

比亞迪被指引進數百非法簽證華工赴巴西建廠

半日沽空金額減39% 騰訊沽空減60%

恒指半日跌309點 科指跌2.2% 騰訊續見3個月低 腦動極光上市反覆平收

陳茂波：去年落戶香港的內地和外國公司增一成

人民幣HIBOR隔夜息由3年高位回落

布魯可IPO據報擴大集資規模 以上限定價

傳蘋果明年第三季推折疊iPhone

滬深三大指數半日向下 滬指以近半日低位收市

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 貨幣總結餘近三周高

中資大行據報續收緊離岸人民幣流動性

機管局發行創紀錄185億元債券

三星電子第四季業績遜預期

蘋果廉價版iPhone據報本月中量產

人民幣中間價偏強 幅度近9個月最闊 在岸價近16個月最弱

滬深三大股指低開 人行逆回購到期 淨投放11億人幣

恒指低開56點 科指跌0.07% 騰訊跌2% 腦動極光上市無升跌

渣打發行10億美元可轉換證券