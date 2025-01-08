moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地推手機補貼15%涉每件最多500元谷消費 另擴大家電補貼範圍

中國發改委伙財政部公布2025年擴大更新和消費品以舊換新政策的通知，當中包括手機等數碼產品購新補貼，擴大舊換新補貼家電產品。

據通知，個人消費者購買單件銷售價格不超過6000元（人民幣，下同）的手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。

家電方面，除了現有支援雪櫃、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用爐具、吸油煙機等8類家電產品「以舊換新」，新增微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品納入補助範圍。

儘管內地政府出招谷消費，小米（1810）未止跌，半日曾跌最多5.12%，低見32.4元。海爾智家（6690）則升1.14%，收報26.6元，是上午升幅最大藍籌。

財政部經濟建設司司長符金陵在國務院政策例行吹風會上表示，初步統計，截至2024年底，中央財政安排的1500億元消費品以舊換新資金已基本使用完畢；另外，1500億元大規模設備更新資金按項目法分配，財政部已經將資金全部下達地方，並明確到具體項目。

對消費品以舊換新資金，財政部將會同國家發展改革委，在此前相關分配因素基礎上，按照「激勵相容」原則，根據2024年消費品以舊換新政策及資金執行情況，向工作成效較好的地區傾斜。

近日，中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。

其他報道

【有片：埋身擊】加密貨幣處大型上落市階段 一旦失守料向下調整

比亞迪被指引進數百非法簽證華工赴巴西建廠

半日沽空金額減39% 騰訊沽空減60%

恒指半日跌309點 科指跌2.2% 騰訊續見3個月低 腦動極光上市反覆平收

陳茂波：去年落戶香港的內地和外國公司增一成 

人民幣HIBOR隔夜息由3年高位回落

布魯可IPO據報擴大集資規模 以上限定價

傳蘋果明年第三季推折疊iPhone

滬深三大指數半日向下 滬指以近半日低位收市

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 貨幣總結餘近三周高

中資大行據報續收緊離岸人民幣流動性

機管局發行創紀錄185億元債券

三星電子第四季業績遜預期

蘋果廉價版iPhone據報本月中量產

人民幣中間價偏強 幅度近9個月最闊 在岸價近16個月最弱

滬深三大股指低開 人行逆回購到期 淨投放11億人幣

恒指低開56點 科指跌0.07% 騰訊跌2% 腦動極光上市無升跌

渣打發行10億美元可轉換證券