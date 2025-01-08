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紫金礦業通過向西藏日喀則地震災區捐款3000萬人幣

紫金礦業（2899）公布，董事會一致審議通過了《關於向西藏日喀則地震災區捐贈3000萬元人民幣（下同）的議案》。

公告指，西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，造成重大人員傷亡，大量房屋倒塌。災區位於高原高寒地區，正值冬季，受災群眾急需得到救助。為援助受災地區，積極履行社會責任，董事會同意由公司及西藏板塊權屬企業合計向地震災 區捐贈現金3,000 萬元，用於災區緊急救援、受災群眾生活救助、救援隊伍支持及災 後重建等相關工作。

其中，公司總部捐贈1000萬元，西藏巨龍銅業有限公司(巨龍銅礦)捐贈1000萬元，西藏翔龍礦業有限公司(朱諾銅礦)捐贈500 萬元， 西藏阿里拉果資源有限責任公司(拉果錯鹽湖鋰礦)捐贈500 萬元。

此外，巨龍銅礦和朱諾銅礦已於地震發生後第一時間組織抗震救災救援隊，配備救援指揮車、 救護車、消防車、搶險車以及救援設備等前往災區現場，首批搶險人員已於 1 月 7 日晚間抵 達。同時，西藏板塊權屬企業還緊急採購了災區急需的救援物資，首批物資包括 1,300 件大 衣、1,000 床棉被、500 床褥子、400 頂帳篷，以及包括毛毯、棉鞋、麵包、飲用水等保暖和 生活必需物資等已於 1 月 8 日淩晨抵達。

公司及西藏板塊權屬企業將在當地救援指揮部的統一部署下，積極開展救援工作，並根據災區實際需求，繼續組織調配物資和人員，全力支持定日縣抗震救災工作，與災區人民攜手共渡難關。