發改委和財政部今早公布有關手機、家電、購買新能源車補貼的內容，手機設備、車股午後普遍下跌，家電股上升。
根據國家發改委和財政部周三發布的公告，消費者購買價格不超過6000元人民幣的新手機、平板和智慧手錶等三類數位產品，以產品銷售價格的15%給予補貼，但每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元人民幣。
家電方面，享受以舊換新補貼的家電產品，由去年的8類增加到12類。當中，2級能源效率或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的15%；1級能源效率或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的20%。每位消費者每類產品可補貼1件（冷氣產品最多可補貼3件），每件補助不超過2000元。2024年已享有某類家電產品以舊換新補貼的個人消費者，2025年購買同類家電產品可繼續享有補助。
汽車方面，擴大汽車報廢更新支援範圍。報廢舊車並購買新能源車，每台最高可獲得2萬元人民幣(合2,730美元)的補貼。購買新能源車單台可獲得2萬元人民幣補助；購買2公升及以下排氣量的燃油車，單台可享1.5萬元的補貼。
鴻騰（6088）現報3.4元，跌4.76%。
丘鈦（1478）現報5.73元，跌4.34%。
舜宇（2382）現報62.6元，跌6.91%。
高偉電子（1415）現報26.05元，跌5.96%。
通達（0698）現報0.079元，升1.28%。
瑞聲（2018）現報36.15元，跌5.74%。
比亞迪電子（0285）現報40.6元，跌2.87%。
小米（1810）現報32.9元，跌3.66%。
汽車股
吉利（0175）現報13.94元，跌0.29%。
比亞迪（1211）現報254.4元，跌1.85%。
東風集團股份（0489）現報3.39元，跌4.78%。
小鵬（9868）現報48.55元，升2.32%。
五菱（0305）現報0.39元，跌2.5%。
理想（2015）現報92.15元，跌0.75%。
蔚來（9866）現報33.65元，跌7.55%。
零跑（9863）現報30.6元，跌0.97%。
家電股
海信家電（0921）現報27.45元，升5.78%。
海爾智家（6690）現報26.9元，升2.28%。
美的集團（0300）現報78元，升1.76%。
ＴＣＬ電子（1070）現報6.28元，升1.13%。
VESYNC（2148）現報5.27元，升0.19%。
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