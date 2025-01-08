根據國家發改委和財政部周三發布的公告，消費者購買價格不超過6000元人民幣的新手機、平板和智慧手錶等三類數位產品，以產品銷售價格的15%給予補貼，但每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元人民幣。

家電方面，享受以舊換新補貼的家電產品，由去年的8類增加到12類。當中，2級能源效率或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的15%；1級能源效率或水效標準的產品，補貼標準為產品銷售價格的20%。每位消費者每類產品可補貼1件（冷氣產品最多可補貼3件），每件補助不超過2000元。2024年已享有某類家電產品以舊換新補貼的個人消費者，2025年購買同類家電產品可繼續享有補助。

汽車方面，擴大汽車報廢更新支援範圍。報廢舊車並購買新能源車，每台最高可獲得2萬元人民幣(合2,730美元)的補貼。購買新能源車單台可獲得2萬元人民幣補助；購買2公升及以下排氣量的燃油車，單台可享1.5萬元的補貼。

手機設備

鴻騰（6088）現報3.4元，跌4.76%。

丘鈦（1478）現報5.73元，跌4.34%。

舜宇（2382）現報62.6元，跌6.91%。

高偉電子（1415）現報26.05元，跌5.96%。

通達（0698）現報0.079元，升1.28%。

瑞聲（2018）現報36.15元，跌5.74%。

比亞迪電子（0285）現報40.6元，跌2.87%。

小米（1810）現報32.9元，跌3.66%。

汽車股

吉利（0175）現報13.94元，跌0.29%。

比亞迪（1211）現報254.4元，跌1.85%。

東風集團股份（0489）現報3.39元，跌4.78%。

小鵬（9868）現報48.55元，升2.32%。

五菱（0305）現報0.39元，跌2.5%。

理想（2015）現報92.15元，跌0.75%。

蔚來（9866）現報33.65元，跌7.55%。

零跑（9863）現報30.6元，跌0.97%。

家電股

海信家電（0921）現報27.45元，升5.78%。

海爾智家（6690）現報26.9元，升2.28%。

美的集團（0300）現報78元，升1.76%。

ＴＣＬ電子（1070）現報6.28元，升1.13%。

VESYNC（2148）現報5.27元，升0.19%。

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