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上商：今年P息料再降0.25厘 美國關稅或拖累港GDP增幅1個百分點

特朗普即將上任美國總統，或加徵對華貨品關稅，上海商業銀行研究部主管林俊泓估計，若對華進口貨品額外開徵10%關稅，加上對自貿區進口商品開徵25%關稅及所有進口貨品開徵2%關稅，將影響核心PCE升1.23個百分點至3.4%水平，考慮美國勞動市場情况，料今年聯儲局會再減息0.5厘。他認為，港銀今年會將最優惠利益（P）分兩次減0.125厘，將細P降回5厘，以幫助銀行不良貸款和香港經濟。

港元拆息在新年後維持在4.1厘水平，他預期高息將維持至農曆新年，除了1月至2月公司派息，人行挾高離岸人民幣利率也會帶動港元拆息上升，料及後港元拆息會維持在高於3厘水平。

對於樓市而言，林俊泓預期再減P息後，租金回報可回復至高於按息，為樓價帶來幫助，不過減息周期下銀行需維持息差，預期按息定期下調空間有限，對樓價較大影響仍視乎樓盤供應，除個別發展商外其他現金流穩妥，不需急於蝕讓推盤，預期今年樓價持平至升5%。

不過，林俊泓認為關稅對本港經濟衝擊不容忽視，香港離岸貿易，及內地經香港向美國進口佔比和利潤均相當高，預計美國對華貨品徵10%關稅，也會對本港GDP增長拖累1個百分點，考慮內地刺激經濟政策後，估計今年本港GDP增長2%，低於估算去年的增幅2.6%。

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