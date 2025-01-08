moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀：美減息幅度收窄 今年港樓價僅平穩

瑞銀投資銀行香港地產分析師梁展嘉表示，2024年本港樓價跌7%，該行對2025年樓價看法由樂觀轉向審慎，主要因美國大選後減息幅度或會收窄，減幅不及預期，故預期香港樓價今年只會平穩發展。

他指，樓市能平穩的因素包括，2022年至今樓市下滑三分之一，但在2024年幾次減息後，現時新造按揭處3.5%水平與租金回報為3.6%已重返平衡，若美國今年再減息50點子，而香港跟減一半，25點子，即年底新造按揭回到3.2%水平，租金回報進步升至3.8%水平，則有50點子的正利差（positive carry） 。

而且專才計劃帶動人口流入；以往人口流出的情況已回落，或已出現移民尾班車，並預計2026及2027年或有港人回流情況；樓市供應方面，由於賣地自2018年見頂後，2024年供應減近一半，故住宅長期供應的高峰或在今年出現，及至2028年私人住宅供應會回落三分之一。

樓市下行風險則在於樓市住宅短期供應仍多，包括已取預售證或等待預售證等的可售資源最新數字達46000伙，去年初為51000伙，庫存周期約為32個月，但以往庫存周期要跌至約30個月樓價始會回穩；以及減息、失業率若急升等都是樓市風險。

但他認為，因本港財政較依賴賣地，故當樓市出現較大波動時仍有政策可出，包括再放鬆投資移民、允許利用MPF用以買樓租樓，均可以用作支撐樓市，故認為香港樓市仍會穩定。

其他報道

東方甄選澄清：從未有人辱罵董宇輝

滬深三大指數午後個別走 滬指連升兩個交易日

上商：今年P息料再降0.25厘 美國關稅或拖累港GDP增幅1個百分點

補貼出台 手機、車股普遍下跌 家電股上升

內地去年汽車報廢置換更新650萬輛 帶動汽車銷售逾9200億元

紫金礦業通過向西藏日喀則地震災區捐款3000萬人幣

內地推手機補貼15%涉每件最多500元谷消費 另擴大家電補貼範圍

【有片：埋身擊】加密貨幣處大型上落市階段 一旦失守料向下調整

比亞迪被指引進數百非法簽證華工赴巴西建廠

半日沽空金額減39% 騰訊沽空減60%

恒指半日跌309點 科指跌2.2% 騰訊續見3個月低 腦動極光上市反覆平收

陳茂波：去年落戶香港的內地和外國公司增一成 

人民幣HIBOR隔夜息由3年高位回落

布魯可IPO據報擴大集資規模 以上限定價

傳蘋果明年第三季推折疊iPhone

滬深三大指數半日向下 滬指以近半日低位收市

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 貨幣總結餘近三周高

中資大行據報續收緊離岸人民幣流動性

機管局發行創紀錄185億元債券

三星電子第四季業績遜預期

蘋果廉價版iPhone據報本月中量產

人民幣中間價偏強 幅度近9個月最闊 在岸價近16個月最弱