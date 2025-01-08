他指，樓市能平穩的因素包括，2022年至今樓市下滑三分之一，但在2024年幾次減息後，現時新造按揭處3.5%水平與租金回報為3.6%已重返平衡，若美國今年再減息50點子，而香港跟減一半，25點子，即年底新造按揭回到3.2%水平，租金回報進步升至3.8%水平，則有50點子的正利差（positive carry） 。

而且專才計劃帶動人口流入；以往人口流出的情況已回落，或已出現移民尾班車，並預計2026及2027年或有港人回流情況；樓市供應方面，由於賣地自2018年見頂後，2024年供應減近一半，故住宅長期供應的高峰或在今年出現，及至2028年私人住宅供應會回落三分之一。

樓市下行風險則在於樓市住宅短期供應仍多，包括已取預售證或等待預售證等的可售資源最新數字達46000伙，去年初為51000伙，庫存周期約為32個月，但以往庫存周期要跌至約30個月樓價始會回穩；以及減息、失業率若急升等都是樓市風險。

但他認為，因本港財政較依賴賣地，故當樓市出現較大波動時仍有政策可出，包括再放鬆投資移民、允許利用MPF用以買樓租樓，均可以用作支撐樓市，故認為香港樓市仍會穩定。

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